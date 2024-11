Nowa aplikacja BPme wzmacnia ofertę na stacjach bp w Polsce



Polska to kolejny kraj, w którym grupa bp wprowadza swoją aplikację BPme. Aplikacja jest dostosowana do oczekiwań współczesnego klienta oraz pozwala na stały dostęp do najlepszych ofert na bp.

Nowa aplikacja BPme wzmacnia ofertę na stacjach bp w Polsce. Polska jest kolejnym krajem wprowadzającym aplikację, która w innych krajach cieszy się dużą popularnością i zaufaniem klientów bp. - mówi Barbara Wiążewska, dyrektor generalna działu Retail w bp Polska. Aplikacja oferuje atrakcyjne korzyści i specjalne promocje na paliwa, oferty sklepowe, oleje Castrol, myjnię, czy ofertę gastronomiczną Wild Bean Cafe (teraz to aż do 45 gr/l rabatu, czy średnia kawa za 1 zł na start), zapewniając klientom zintegrowaną ofertę.

Co daje BPme?

Kupony na najlepsze ceny na stacjach bp

Wyszukiwarkę stacji bp i kawiarni Wild Bean Cafe na planowanej trasie

Możliwość skorzystania z wyjątkowych ofert dostępnych tylko dla użytkowników

Dostęp do karty w telefonie

Dobór korzystnego dla auta oleju Castrol

Mam nadzieję, że aplikacja, która daje dostęp do najlepszych ofert od bp - również w Polsce zostanie przyjęta pozytywnie – dodaje Barbara Wiążewska. – Wprowadzanie tego typu rozwiązań digitalowych to część strategii bp w Polsce i umacniania naszego biznesu sieci stacji paliw.

Proces rejestracji do aplikacji jest bardzo prosty i pozwala na natychmiastowe korzystanie z benefitów. Wprowadzenie aplikacji BPme w Polsce oznacza podwójne korzyści dla Klientów bp.

Równocześnie mogą także zbierać punkty PAYBACK na bp i wymieniać je na paliwo i zakupy na stacjach bp. Warto pamiętać, że za zebrane w programie PAYBACK punkty można też przekazać je na organizacje społeczne, z którymi współpracuje bp.

Przy jednej transakcji Klienci mogą obecnie skorzystać jednocześnie z aplikacji BPme oraz karty PAYBACK. Poza wieloma ofertami w aplikacji BPme, na klientów bp z kartą PAYBACK również czekają atrakcyjne oferty.