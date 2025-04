Milion pobrań aplikacji BPme



Ponad milion pobrań, wysokie oceny (4,6* na Google Play, 4,9* na App Store) i entuzjastyczne recenzje od Klientów. Uruchomiona w październiku 2024 r. aplikacja BPme i program lojalnościowy okazały się strzałem w dziesiątkę.

W październiku 2024 r. firma bp wprowadziła na rynek polski swoją autorską, mobilną aplikację BPme, odnoszącą sukcesy także w innych krajach, w których bp prowadzi działalność. Aplikacja BPme z atrakcyjnymi ofertami i rabatami została bardzo dobrze przyjęta przez Klientów bp w Polsce. Kolejnym etapem było wprowadzenie w lutym br. przez bp programu lojalnościowego BPme.

Milion pobrań w tym krótkim czasie pokazuje, że aplikacja to nie tylko milowy krok dla biznesu, ale przede wszystkim duże i od dawna oczekiwane przez Klientów udogodnienie. „W końcu”, „Super, że bp w końcu zdecydowało się na własną aplikację, Bardzo przyjazna i czytelna apka”, „daje klientom szanse zaoszczędzić, „ Apka działa płynnie, bardzo intuicyjnie, Polecam, bo warto” „Rabaty na paliwo to sztos” to tylko niektóre z entuzjastycznych wpisów użytkowników aplikacji.

„Wyjątkowość aplikacji BPme polega na jej atrakcyjności i prostocie. Użytkownicy aplikacji mają dostęp do specjalnych rabatów na paliwa, produktów Wild Bean Cafe i oferty sklepowej oraz możliwość zbierania punktów BPme, dzięki którym będą mogli uzyskać dodatkowe oszczędności” – mówi Małgorzata Bogacz, Marketing Manager w bp Polska – Czuję dumę, że aplikacja BPme została tak szybko i tak entuzjastycznie przyjęta przez naszych Klientów. Dziękuję w imieniu bp za zaufanie”

Oferta punktów podstawowych wzmocniona jest ofertami punktów promocyjnych za zakup wybranych produktów lub realizację wyzwań przygotowanych dla Klientów. Klienci płacący kartami flotowymi Routex, UTA i DKV również mogą zbierać punkty podstawowe BPme. Punkty można wymieniać na paliwo i zakupy lub specjalne kupony zniżkowe. W najbliższym czasie planowane jest również dodanie e-voucherów do wykorzystania u partnerów bp oraz możliwości pobierania e-faktury.

Aplikacja BPme to połączenie zniżek, korzyści i specjalnych promocji oferowanych we wszystkich obszarach działalności bp.

Najważniejsze funkcjonalności aplikacji BPme:

Punkty

Za tankowanie, zakupy w sklepie bp i Wild Bean Cafe oraz za myjnię bp - każda transakcja to punkty, a punkty to oszczędności i nagrody!

Za tankowanie, zakupy w sklepie bp i Wild Bean Cafe oraz za myjnię bp - każda transakcja to punkty, a punkty to oszczędności i nagrody! Wyjątkowe oferty z aplikacją

W aplikacji BPme czekają wyjątkowe oferty i kupony z najlepszymi cenami na stacjach bp.

W aplikacji BPme czekają wyjątkowe oferty i kupony z najlepszymi cenami na stacjach bp. Wyzwania

Aby zdobyć dodatkowe punkty lub nagrody.

Aby zdobyć dodatkowe punkty lub nagrody. Mapy i lokalizator

Korzystaj z map, na których z łatwością zlokalizujesz wszystkie stacje bp! Wyszukuj kawiarnie Wild Bean Cafe i dodawaj stacje na swojej trasie do ulubionych.

Korzystaj z map, na których z łatwością zlokalizujesz wszystkie stacje bp! Wyszukuj kawiarnie Wild Bean Cafe i dodawaj stacje na swojej trasie do ulubionych. Wyszukiwarka oleju Castrol

Wyszukiwarka oleju Castrol podpowie, jak dobrać idealny olej dla silnika.

Wiele korzyści w jednym miejscu, teraz dostępne w postaci karty lojalnościowej w telefonie - dzięki aplikacji BPme!