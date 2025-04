Majówkowe rabaty paliwowe od bp Polska



Od wielu lat bp Polska przygotowuje atrakcyjne promocje i rabaty na czas majówkowych wyjazdów Polaków. Tak też jest w tym roku. Od piątku 25 kwietnia br. do niedzieli 4 maja br., dzięki specjalnemu kuponowi w aplikacji BPme, będzie można skorzystać z rabatu 30 gr/l na wszystkie paliwa regularne i premium oraz rabatu 15 gr/l na LPG.



W aplikacji BPme pojawił się specjalny kupon. Upoważni on do uzyskania od dziś to jest od 25 kwietnia br. do niedzieli 4 maja br. rabatu 30 gr/l na wszystkie paliwa regularne i premium oraz rabatu 15 gr/l na LPG.

Co trzeba zrobić? Zarejestrować się w aplikacji BPme, aktywować kupon i można korzystać z rabatów. Majówkowych i nie tylko.

Dodatkowo w tym samym czasie zapraszamy do korzystania z 2 innych promocji:

Promocja „Dieslowe czwartki i niedziele -30gr/l” na paliwa Ultimate ON

Promocja „Wiosenna -30gr/l” na paliwa regularne oraz” -15gr/l” na LPG

Informacje dodatkowe:

Majówkowa promocja od piątku 25 kwietnia br. do niedzieli 4 maja br. nie łączy się z innymi promocjami,

Limit to 60 litrów,

Dla każdego dostępne są dwa kupony: Jeden kupon” - 30 gr/l” na paliwa regularne i premium (wszystkie 4 rodzaje paliwa) Jeden kupon „- 15 gr/l” na LPG

Promocja nie obejmuje płatności kartami flotowymi.

Więcej informacji w regulaminie.