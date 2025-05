Współpraca firmy bp i T-Mobile – jeszcze więcej korzyści na stacjach bp dzięki Magenta Moments



Dwie silne marki – bp i T-Mobile – łączą siły, by zaoferować klientom jeszcze więcej wygody, jakości i realnych oszczędności.



Firma bp, jeden z liderów rynku paliwowego w Polsce, nawiązała współpracę z T-Mobile w ramach programu Magenta Moments, oferując klientom jeszcze więcej powodów, by odwiedzić stacje bp. W ramach współpracy bp z T-Mobile została przygotowana nowa, weekendowa oferta specjalna na stacjach paliw bp. Użytkownicy programu Magenta Moments za 100 Serc mogą odblokować rabat o wartości 30 gr/l na paliwa z technologią ACTIVE regularne Diesel, Pb 95 lub premium Pb 98 Ultimate. Promocja obowiązuje od 16 maja do 22 czerwca br. i dostępna jest wyłącznie na stacjach bp.

Firma bp od lat dostarcza kierowcom paliwa najwyższej jakości z technologią ACTIVE usuwającą brud z silnika. Przy regularnym stosowaniu wszystkie paliwa bp z technologią ACTIVE tworzą na

istotnych elementach silnika barierę ochronną, która nie dopuszcza do gromadzenia się zanieczyszczeń, zapobiega ich ponownemu osadzaniu się i umożliwia silnikowi działanie zgodne z zamierzeniem producenta. Dzięki współpracy z T-Mobile, klienci partnera zyskują teraz nie tylko dostęp do sprawdzonych paliw, ale także do wyjątkowych zniżek, które pozwalają zatankować

taniej, zadbać o czystość auta i skorzystać z oferty gastronomicznej Wild Bean Cafe.

Teraz użytkownicy Magenta Moments mogą zyskać potrójnie: tankują 30 gr taniej, mogą zadbać o czystość auta w myjni automatycznej bp i otrzymać rabat w wysokości 5 zł na mycie w Programie Złotym, a dodatkowo także zrobić zakupy w kawiarenkach Wild Bean Cafe, płacąc 3 zł mniej.

To kolejny krok bp w stronę budowania kompleksowej i satysfakcjonującej obsługi kierowców – nie tylko przy dystrybutorze, ale na całej stacji.

Z Magenta Moments tankowanie równa się oszczędzanie

Oferta specjalna dostępna jest do odblokowania za 100 Serc w aplikacji Mój T-Mobile już od 16 maja br. Obowiązuje ona w piątki, soboty i niedziele za okazaniem kodu i uprawnia do tankowania na

stacjach bp w całej Polsce nawet 30 litrów paliwa Diesel, Pb 95 lub Pb 98 Ultimate z rabatem 30 groszy na litrze, przy minimum 10 zatankowanych litrach paliwa. Oferta nie dotyczy paliwa LPG oraz bp Ultimate Diesel. Z każdego kodu można skorzystać tylko jeden raz. Co tydzień w aplikacji pojawiać się będą nowe kody rabatowe. Oferty pozwalające na skorzystanie z usług myjni automatycznej bp i na zakupy w kawiarenkach Wild Bean Cafe z odpowiednim rabatem dostępne są do odblokowania za równowartość 50 Serc każda. Nowe kody dostępne będą w aplikacji Mój T-Mobile w każdy piątek, aż do 20 czerwca br.

W przypadku zakupu paliwa powyżej 30 litrów, uczestnik programu Magenta Moments opłaca nadwyżkę według regularnej ceny obowiązującej w momencie zakupu. Kod nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części, nie podlega również zwrotowi. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

Rabat udzielany jest jednorazowo na minimum 10 litrów i maksymalnie 30 litrów paliwa zakupionego od piątku do niedzieli. Promocja nie dotyczy paliw bp Ultimate Diesel oraz LPG. Rabat liczony jest od ceny określonej na dystrybutorze w trakcie tankowania. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. Szczegóły promocji, w tym okres jej obowiązywania, znajdują się na www.t-mobile.pl oraz w opisie oferty w aplikacji Mój T-Mobile a także w regulaminie promocji dostępnym na www.bp.pl. Najniższa cena z 30 dni przed rozpoczęciem promocji: Diesel: 5,54 zł/l, benzyna bezołowiowa 95:

5,45 zł/l, benzyna bezołowiowa 98 bp Ultimate: 5,96 zł/l.