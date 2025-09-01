Karta Dużej Rodziny na stacjach bp

Rodzinne podróże to wyjątkowe chwile. Dzięki Karcie Dużej Rodziny i ofercie bp można cieszyć się nimi jeszcze bardziej – zyskując rabaty na paliwo, kawę i przekąski w Wild Bean Cafe oraz myjnię automatyczną.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać na stacjach bp z atrakcyjnych zniżek.
● -8 gr/l na paliwa Diesel, Pb95 oraz LPG
● -10 gr/l na paliwa Diesel Ultimate, Pb98
● 25% rabatu na pojedyncze mycia na myjni bp
● 25% rabatu na produkty Wild Bean Cafe*
Firma bp rozumie potrzeby dużych rodzin – komfort, oszczędności i jakość mają tu kluczowe znaczenie. Dzięki Karcie Dużej Rodziny i ofercie bp podróże stają się łatwiejsze, a codzienne wydatki bardziej przewidywalne.
Zapraszamy rodziny z Kartą Dużej Rodziny na stacje bp – tu każdy kilometr, każdy przystanek i każda chwila smakuje lepiej.