Strona www.bp.pl wykorzystuje pliki cookies

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pliki cookies pozwalają nam oraz naszym partnerom biznesowym pokazywać odpowiednie reklamy na stronach internetowych: naszych oraz firm z nami współpracujących, również portali społecznościowych. Mogą Państwo wybrać opcję „Akceptuję wszystkie pliki cookie” zezwalającą na korzystanie ze wszystkich plików cookies, albo zarządzać plikami cookies indywidualnie poprzez kliknięcie w odnośnik „Zarządzaj plikami cookies”, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat korzystania z tych plików na naszych stronach.

Zarządzaj plikami cookies
Skip to main content
  1. Strona główna
  2. Centrum prasowe
  3. Informacje prasowe i komunikaty
  4. Karta Dużej Rodziny na stacjach bp

Karta Dużej Rodziny na stacjach bp

Karta Dużej Rodziny na stacjach bp

1 września 2025 r. rusza akcja promocyjna „Karta Dużej Rodziny z BP”. Firma bp wspiera polskie rodziny – z Kartą Dużej Rodziny tankowanie i podróż stają się tańsze i przyjemniejsze

Rodzinne podróże to wyjątkowe chwile. Dzięki Karcie Dużej Rodziny i ofercie bp można cieszyć się nimi jeszcze bardziej – zyskując rabaty na paliwo, kawę i przekąski w Wild Bean Cafe oraz myjnię automatyczną. 

 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać na stacjach bp z atrakcyjnych zniżek.

●    -8 gr/l na paliwa Diesel, Pb95 oraz LPG

●    -10 gr/l na paliwa Diesel Ultimate, Pb98

●    25% rabatu na pojedyncze mycia na myjni bp

●    25% rabatu na produkty Wild Bean Cafe*

 

Firma bp rozumie potrzeby dużych rodzin – komfort, oszczędności i jakość mają tu kluczowe znaczenie. Dzięki Karcie Dużej Rodziny i ofercie bp podróże stają się łatwiejsze, a codzienne wydatki bardziej przewidywalne.

 

Zapraszamy rodziny z Kartą Dużej Rodziny na stacje bp – tu każdy kilometr, każdy przystanek i każda chwila smakuje lepiej.

 

* Oferta dostępna na wybranych stacjach.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy  o kontakt:   biuroprasowebp@bp.com

 

Informacje o bp

Firma bp jest jedną z największych firm energetycznych świata. Codziennie obsługuje miliony Klientów detalicznych. Firma bp jest obecna w Polsce od ponad 30 lat, jest wiceliderem na polskim rynku paliwowym. Pod marką bp działa w Polsce prawie 580 stacji i całodobowe sklepy. Ponadto Grupa bp jest obecna w Polsce z marką Aral, Castrol, Lightsource bp oraz JV AirBPAramco. 