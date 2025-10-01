Już 1,5 miliona pobrań aplikacji BPme – nowe funkcje i programy społeczne



Aplikacja BPme w niespełna rok zdobyła serca polskich kierowców – już ponad 1,5 mln użytkowników korzysta z jej funkcjonalności.



BPme cieszy się świetnymi opiniami (ocena 4,6 w Google Play i 4,9 w App Store) oraz rosnącym zaangażowaniem klientów. Użytkownicy mogą korzystać m.in. z e-faktur (na wybranych stacjach), licznych promocji paliwowych i sklepowych, atrakcyjnych rabatów na produkty Wild Bean Cafe, a także z systemu wyzwań, dodatkowych punktów, mapy stacji bp i wyszukiwarki olejów Castrol. BPme to dziś nie tylko program lojalnościowy, ale także narzędzie, które łączy wygodę, realne oszczędności i szeroką ofertę usług.

Nowością w aplikacji jest także możliwość przekazywania punktów BPme na rzecz partnerów społecznych bp. Od września br. użytkownicy mogą wspierać pięć programów – TOPR, Pola Nadziei, Polską Akcję Humanitarną, Szlachetną Paczkę i Akademię Przyszłości. To kontynuacja ponad 20-letniej tradycji bp wspierania organizacji społecznych.

– Dzięki włączeniu partnerów społecznych do aplikacji BPme nasi klienci mogą wspierać organizacje, które ratują życie w górach, pomagają dzieciom i młodzieży, a także niosą pomoc najbardziej

potrzebującym. To dla nas naturalne połączenie technologii, codziennych zakupów i realnej solidarności społecznej – mówi dr Magdalena Kandefer-Kańtoch, rzecznik prasowy bp Polska.

O BPme

Oferta punktów podstawowych wzmocniona jest ofertami punktów promocyjnych za zakup wybranych produktów lub realizację wyzwań przygotowanych dla Klientów. Klienci płacący kartami flotowymi Routex, UTA i DKV również mogą zbierać punkty podstawowe BPme. Punkty można wymieniać na paliwo i zakupy lub specjalne kupony zniżkowe. W najbliższym czasie planowane jest również dodanie e-voucherów do wykorzystania u partnerów bp oraz możliwości pobierania e-faktury.

Aplikacja BPme to połączenie zniżek, korzyści i specjalnych promocji oferowanych we wszystkich obszarach działalności bp.

Najważniejsze funkcjonalności aplikacji BPme:

Punkty

Za tankowanie, zakupy w sklepie bp i Wild Bean Cafe oraz za myjnię bp - każda transakcja to punkty, a punkty to oszczędności i nagrody!

W aplikacji BPme czekają wyjątkowe oferty i kupony z najlepszymi cenami na stacjach bp.

Aby zdobyć dodatkowe punkty lub nagrody.

Korzystaj z map, na których z łatwością zlokalizujesz wszystkie stacje bp! Wyszukuj kawiarnie Wild Bean Cafe i dodawaj stacje na swojej trasie do ulubionych.

Wyszukiwarka oleju Castrol podpowie, jak dobrać idealny olej dla silnika.

Wiele korzyści w jednym miejscu, teraz dostępne w postaci karty lojalnościowej w telefonie - dzięki aplikacji BPme

