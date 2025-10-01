Strona www.bp.pl wykorzystuje pliki cookies

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pliki cookies pozwalają nam oraz naszym partnerom biznesowym pokazywać odpowiednie reklamy na stronach internetowych: naszych oraz firm z nami współpracujących, również portali społecznościowych. Mogą Państwo wybrać opcję „Akceptuję wszystkie pliki cookie” zezwalającą na korzystanie ze wszystkich plików cookies, albo zarządzać plikami cookies indywidualnie poprzez kliknięcie w odnośnik „Zarządzaj plikami cookies”, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat korzystania z tych plików na naszych stronach.

Zarządzaj plikami cookies
Skip to main content
  1. Strona główna
  2. Centrum prasowe
  3. Informacje prasowe i komunikaty
  4. Już 1,5 miliona pobrań aplikacji BPme

Już 1,5 miliona pobrań aplikacji BPme

Już 1,5 miliona pobrań aplikacji BPme – nowe funkcje i programy społeczne

Aplikacja BPme w niespełna rok zdobyła serca polskich kierowców – już ponad 1,5 mln użytkowników korzysta z jej funkcjonalności.

BPme cieszy się świetnymi opiniami (ocena 4,6 w Google Play i 4,9 w App Store) oraz rosnącym zaangażowaniem klientów. Użytkownicy mogą korzystać m.in. z e-faktur (na wybranych stacjach), licznych promocji paliwowych i sklepowych, atrakcyjnych rabatów na produkty Wild Bean Cafe, a także z systemu wyzwań, dodatkowych punktów, mapy stacji bp i wyszukiwarki olejów Castrol. BPme to dziś nie tylko program lojalnościowy, ale także narzędzie, które łączy wygodę, realne oszczędności i szeroką ofertę usług.

 

Nowością w aplikacji jest także możliwość przekazywania punktów BPme na rzecz partnerów społecznych bp. Od września br. użytkownicy mogą wspierać pięć programów – TOPR, Pola Nadziei, Polską Akcję Humanitarną, Szlachetną Paczkę i Akademię Przyszłości. To kontynuacja ponad 20-letniej tradycji bp wspierania organizacji społecznych.

– Dzięki włączeniu partnerów społecznych do aplikacji BPme nasi klienci mogą wspierać organizacje, które ratują życie w górach, pomagają dzieciom i młodzieży, a także niosą pomoc najbardziej
potrzebującym. To dla nas naturalne połączenie technologii, codziennych zakupów i realnej solidarności społecznej – mówi dr Magdalena Kandefer-Kańtoch, rzecznik prasowy bp Polska.

 

O BPme 

Oferta punktów podstawowych wzmocniona jest ofertami punktów promocyjnych za zakup wybranych produktów lub realizację wyzwań przygotowanych dla Klientów. Klienci płacący kartami flotowymi Routex, UTA i DKV również mogą zbierać punkty podstawowe BPme. Punkty można wymieniać na paliwo i zakupy lub specjalne kupony zniżkowe. W najbliższym czasie planowane jest również dodanie e-voucherów do wykorzystania u partnerów bp oraz możliwości pobierania e-faktury.  

 

Aplikacja BPme to połączenie zniżek, korzyści i specjalnych promocji oferowanych we wszystkich obszarach działalności bp.   

  

Najważniejsze funkcjonalności aplikacji BPme:  

  • Punkty    
    Za tankowanie, zakupy w sklepie bp i Wild Bean Cafe oraz za myjnię bp - każda transakcja to punkty, a punkty to oszczędności i nagrody!  
  • Wyjątkowe oferty z aplikacją 
    W aplikacji BPme czekają wyjątkowe oferty i kupony z najlepszymi cenami na stacjach bp.  
  • Wyzwania
    Aby zdobyć dodatkowe punkty lub nagrody.  
  • Mapa stacji i lokalizator 
    Korzystaj z map, na których z łatwością zlokalizujesz wszystkie stacje bp! Wyszukuj kawiarnie Wild Bean Cafe i dodawaj stacje na swojej trasie do ulubionych.  
  • Wyszukiwarka oleju Castrol 
    Wyszukiwarka oleju Castrol podpowie, jak dobrać idealny olej dla silnika.  

Wiele korzyści w jednym miejscu, teraz dostępne w postaci karty lojalnościowej w telefonie - dzięki aplikacji BPme

BPme
W przypadku dodatkowych pytań prosimy  o kontakt:   biuroprasowebp@bp.com

 

Informacje o bp

Firma bp jest jedną z największych firm energetycznych świata. Codziennie obsługuje miliony Klientów detalicznych. Firma bp jest obecna w Polsce od ponad 30 lat, jest wiceliderem na polskim rynku paliwowym. Pod marką bp działa w Polsce prawie 580 stacji i całodobowe sklepy. Ponadto Grupa bp jest obecna w Polsce z marką Aral, Castrol, Lightsource bp oraz JV AirBPAramco. 