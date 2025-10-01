Już 1,5 miliona pobrań aplikacji BPme

BPme cieszy się świetnymi opiniami (ocena 4,6 w Google Play i 4,9 w App Store) oraz rosnącym zaangażowaniem klientów. Użytkownicy mogą korzystać m.in. z e-faktur (na wybranych stacjach), licznych promocji paliwowych i sklepowych, atrakcyjnych rabatów na produkty Wild Bean Cafe, a także z systemu wyzwań, dodatkowych punktów, mapy stacji bp i wyszukiwarki olejów Castrol. BPme to dziś nie tylko program lojalnościowy, ale także narzędzie, które łączy wygodę, realne oszczędności i szeroką ofertę usług.
Nowością w aplikacji jest także możliwość przekazywania punktów BPme na rzecz partnerów społecznych bp. Od września br. użytkownicy mogą wspierać pięć programów – TOPR, Pola Nadziei, Polską Akcję Humanitarną, Szlachetną Paczkę i Akademię Przyszłości. To kontynuacja ponad 20-letniej tradycji bp wspierania organizacji społecznych.
– Dzięki włączeniu partnerów społecznych do aplikacji BPme nasi klienci mogą wspierać organizacje, które ratują życie w górach, pomagają dzieciom i młodzieży, a także niosą pomoc najbardziej
potrzebującym. To dla nas naturalne połączenie technologii, codziennych zakupów i realnej solidarności społecznej – mówi dr Magdalena Kandefer-Kańtoch, rzecznik prasowy bp Polska.
O BPme
Oferta punktów podstawowych wzmocniona jest ofertami punktów promocyjnych za zakup wybranych produktów lub realizację wyzwań przygotowanych dla Klientów. Klienci płacący kartami flotowymi Routex, UTA i DKV również mogą zbierać punkty podstawowe BPme. Punkty można wymieniać na paliwo i zakupy lub specjalne kupony zniżkowe. W najbliższym czasie planowane jest również dodanie e-voucherów do wykorzystania u partnerów bp oraz możliwości pobierania e-faktury.
Aplikacja BPme to połączenie zniżek, korzyści i specjalnych promocji oferowanych we wszystkich obszarach działalności bp.
Najważniejsze funkcjonalności aplikacji BPme:
Wiele korzyści w jednym miejscu, teraz dostępne w postaci karty lojalnościowej w telefonie - dzięki aplikacji BPme