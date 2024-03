Dynamiczny rozwój formatu Easy Auchan na stacjach bp



Firmy bp i Auchan Retail Polska poinformowały o rozszerzeniu swojej współpracy o kolejne lokalizacje sklepów Easy Auchan. Jeszcze w tym roku pojawią się one na sześciu stacjach bp, trzech w Warszawie i trzech w Krakowie.



Realizacja zaplanowanych otwarć rozpocznie się 20 września br. uruchomieniem sklepu na stacji bp przy ulicy Grochowskiej 149 w Warszawie. Druga z warszawskich lokalizacji to stacja Kogut przy ulicy Jana Rosoła 68, która otwarta zostanie 4 października. Kolejne cztery sklepy Easy Auchan otworzą się na przełomie

listopada i grudnia.

Pod koniec 2020 roku firma bp oraz Auchan Retail Polska rozpoczęły strategiczną współpracę na polskim rynku, w ramach której na stacjach bp uruchomione zostały 3 sklepy w formacie convenience - pod szyldem Easy Auchan. Nowy format sklepów stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby dzisiejszego konsumenta. Oferuje praktyczne, szybkie i wygodne zakupy. O ich komforcie decydują m.in. korzystne godziny otwarcia - podobnie jak stacje benzynowe bp sklepy Easy Auchan są otwarte przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Po kilku miesiącach działania sklepu w nowej odsłonie, możemy śmiało powiedzieć, że oferta zaproponowana przez bp i Auchan spotkała się z bardzo pozytywnym

odbiorem naszych klientów. Cieszy nas to tym bardziej, że nowy koncept wprowadzany był w niełatwych warunkach związanych z pandemią. Ci z klientów, którzy odwiedzili już nasze stacje ze sklepami Easy Auchan regularnie z nich korzystają, robiąc wygodne zakupy w drodze, w estetycznym wnętrzu i z ulubioną marką - mówi Barbara Wiążewska, dyrektor generalny bp retail w Polsce.

Klienci wcześniej otwartych sklepów pilotażowych na 3 stacjach bp chwalą w ankietach nowy koncept sklepu, doceniają zwłaszcza wyjątkowo szeroki wybór produktów, wygodę zakupów i nowy wygląd stacji, deklarują także duże zaufanie do marki Auchan.

„Z naszym Partnerem, firmą bp działamy w perspektywie długofalowej. Z pierwszych testów jesteśmy bardzo zadowoleni. Nasze win-win się sprawdza i chcemy kontynuować dalszy rozwój sklepów Easy Auchan w roku 2022 - mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.

W sklepach Easy Auchan na stacjach bp klienci mogą w szybki i komfortowy sposób zrobić zakupy, uzupełnić swoje zapasy spożywcze, zakupić przekąski na drogę i wypić dobrą kawę. W ramach konkurencyjnej cenowo oferty dostępnych jest od 1700 do 1900 produktów (w zależności od powierzchni sprzedaży), w tym zdrowe, świeże i szybkie do przygotowania artykuły spożywcze, środki chemiczne, produkty BIO i wegańskie. Od 250 do 300 z nich to produkty marek własnych Auchan, w tym gama produktów sprzedawanych pod marką Pewni Dobrego.

Zgodnie z przeprowadzoną na przełomie maja i czerwca ankietą przeprowadzoną wśród klientów programu lojalnościowego, aż 85% klientów Easy Auchan stwierdziło, że nowy koncept sklepów bardzo dobrze się sprawdza, a jego wprowadzenie pozytywnie wpłynęło na ich postrzeganie stacji. Doceniony został przede wszystkim znacznie szerszy wybór produktów, zwłaszcza, że firmowany przez markę Auchan, do której zaufanie zadeklarowali klienci. Pozytywnie oceniono m.in. dostępność świeżo wypiekanego pieczywa, czy oferty produktów Vege i Bio, a także szerszy wybór owoców i warzyw, czy przekąsek. Z uznaniem klientów spotkał się również nowy wygląd stacji i duża wygoda zakupów. Ponad połowa klientów biorących udział w badaniu uważa, że oferta w sklepie Easy Auchan jest znakomitą odpowiedzią na potrzeby, które powinien zaspokajać sklep formatu convenience.

Na jednej z pilotażowych stacji bp wprowadziło również nową, innowacyjną ofertę Wild Bean Cafe z poszerzoną ofertą śniadaniową i lunchową, oferującą dania na miejscu i na wynos m.in. kanapki, przygotowywane na życzenie klienta, ze świeżych produktów, ciepłe przygotowane na miejscu przekąski, świeżo wyciskane soki oraz wypiekane na miejscu pieczywo. W ankiecie klienci docenili również nową ofertę WBC, z której skorzystało aż 95% osób.