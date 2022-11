Firma bp przekaże 1 zł od każdej kawy z Wild Bean Cafe na wsparcie działań PAH

Akcja pomocowa „Wielka moc małych gestów” na rzecz uchodźców z Ukrainy



W dniach 14 września - 11 października 2022 r. 1 zł z każdej kawy z Wild Bean Cafe na stacjach bp zostanie przekazany na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej wspierającej uchodźców z Ukrainy w kryzysie humanitarnym. PAH przeznaczy środki między innymi na zapewnienie podstawowych produktów, takich jak żywność, czy artykuły higieniczne, jak i pomoc psychologiczną dla uchodźców w Polsce i Ukrainie.



„Od początku lutego pomagamy w obecnym kryzysie humanitarnym. Początkowo działaliśmy w silnych emocjach, teraz – po pół roku – myślimy, jak codziennie i systematycznie dawać wsparcie. Dziś, dokonując codziennych wyborów, możemy dążyć razem do dobrego celu. Z każdej kawy Wild Bean Cafe, bp przekazuje złotówkę dla Polskiej Akcji Humanitarnej z przeznaczeniem na



pomoc w kryzysie humanitarnym na rzecz uchodźców z Ukrainy " - mówi prezes bp Polska, Bogdan Kucharski

Firma bp Polska przekazała Polskiej Akcji Humanitarnej bardzo istotne wsparcie w postaci kart paliwowych, zapewniających środki na zakup paliwa na stacjach bp. Dzięki temu zarówno wolontariusze, jak i koordynatorzy i inni pracownicy PAH mogli dojeżdżać na granicę polsko - ukraińską, do ośrodków recepcyjnych, czy transportować produkty, w tym żywność, artykuły higieniczne, czy ciepłe koce. PAH przekazywała również karty organizacjom i osobom prywatnym, które zajmowały się przewożeniem pomocy humanitarnej do Ukrainy lub ewakuacją ludności cywilnej z Ukrainy do Polski.

Bogdan Kucharski - Razem możemy więcej, a pomoc potrzebna jest ciągle i systematycznie. Dlatego też wraz z PAH organizujemy akcje, które pomagają nieść pomoc dzień po dniu. Wierzymy, że Polacy dalej będą zaangażowani w pomoc. Proponujemy prosty mechanizm włączający Klientów w tą pomoc: codzienna kawa naszych Klientów może stać się ręką wyciągniętą do potrzebujących pomocy. Każda kawa z Wild Bean Cafe to kolejna złotówka dla Polskiej Akcji Humanitarnej z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom.

Grzegorz Gruca, wiceprezes zarządu PAH „Widzimy, że Ukraina zajmuje coraz mniej miejsca w mediach, a potrzeby wcale nie zmalały. Przeciwnie – dziś aż 17,7 mln osób w samej Ukrainie potrzebuje pomocy humanitarnej. Jesteśmy w tym kraju od 2014 roku, docieramy tam, gdzie nie mogą działać inni, oferując wsparcie ludziom w największej potrzebie, zwłaszcza osobom w podeszłym wieku czy z niepełnosprawnościami, rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom. Pomagamy też w Polsce, bo wielu uchodźców potrzebuje wsparcia finansowego, mieszkaniowego lub psychologicznego. Dzięki wsparciu naszego wieloletniego partnera – bp Polska – jesteśmy w stanie docierać do jeszcze większej liczby osób potrzebujących pomocy”.

Zebrana kwota zostanie wykorzystana na dalsze udzielanie pomocy humanitarnej na terenie Ukrainy, zwłaszcza na zakup produktów żywnościowych i higienicznych, pomoc psychologiczną, czy przekazywanie wsparcia finansowego dla osób potrzebujących. Środki mogą zostać również wykorzystane w Polsce na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają w naszym kraju.