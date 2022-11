Stacje bp udostępniają podróżnym nowoczesne pralkomaty Break & Wash



Na terenie sześciu stacji paliwowych bp zainstalowane zostały nowoczesne urządzenia piorąco-suszące firmy Break & Wash. Innowacyjne rozwiązanie zapewnia podróżującym, szczególnie kierowcom zawodowym, ale też podróżującym kamperami, możliwość skorzystania z wygodnego i samoobsługowego prania oraz suszenia odzieży. To atrakcyjne uzupełnienie stale poszerzającej się oferty usług stacji paliwowych bp dostępne jest przez całą dobę w punktach w lokalizacjach:

Otłoczyn Zachód (87-700 Aleksandrów Kujawski),

Granica (Olszyna, 68-212 Trzebiel),

Reszka (Żarska Wieś 9, 59-900 Zgorzelec)

Gozdowo (Gozdowo 31, 62-300 Gozdowo),

Lutol (Rogoziniec 11A, 66-210 Zbąszynek)

Polesie (Polesie 129A, 99-418 Bełchów).

Break & Wash jest pierwszą firmą w Polsce, która dostarcza gotowe pralko - suszarki dla stacji benzynowych w systemie vendingowym, zwłaszcza na dużych stacjach paliwowych z parkingami przystosowanymi do dłuższego postoju pojazdów ciężarowych oraz kamperów. Nowatorska koncepcja obejmuje dostawę urządzeń, montaż i obsługę na miejscu, zapewniając kierowcom możliwość skorzystania z usług prania wodnego oraz suszenia odzieży w trybie 24/7. Za usługi zapłacić można gotówką, kartą płatniczą lub przedpłaconą.

– Marka Break & Wash wprowadziła łatwe w obsłudze i wygodne rozwiązanie odpowiadające na codzienne potrzeby podróżujących, w tym kierowców zawodowych oraz osób w dłuższej podróży, na przykład przemieszczających się kamperami. Nasza koncepcja powstała z miłości do prostych rozwiązań – bardzo zależy nam na tym, aby nasze pralkomaty były dostępne zawsze po drodze w całej Polsce – powiedział Krzysztof Lubiszewski, prezes zarządu Break & Wash. – bp jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek paliwowych w Polsce i drugą pod względem liczby punktów w naszym kraju. Współpraca z tą siecią to istotny krok do rozwoju naszej oferty, która pozytywnie wpływa na poszerzanie oferty usługowej stacji paliw oraz podnoszenie ich konkurencyjności wśród kierowców – dodał Szymona Bauza, współwłaściciel Break & Wash. Wyróżniające się łatwością obsługi nowoczesne urządzenia Break & Wash posiadają 3 programy prania, które można dostosować do typu odzieży i zabrudzeń (najdłuższy cykl prania w temperaturze 60 stopni zajmuje 45 minut) oraz 2 warianty suszenia (20 lub 40 minut).

Klienci mogą skorzystać z własnych środków piorących lub zakupić produkty na miejscu wprost z automatu.

– Rozpoczynając współpracę z polskim startupem i wprowadzając automaty na nasze stacje, realizujemy założenia naszej strategii wychodzenia naprzeciw zmieniającym się potrzebom naszych Klientów. Automaty Break & Wash na stacjach bp to kolejny element podnoszący komfort podróżnych zatrzymujących się w naszych punktach, w tym kierowców zawodowych, czy coraz liczniejszej grupy podróżującej kamperami. Prostota i szybkość obsługi to dla naszego Klienta ważne elementy – powiedziała dr Magdalena Kandefer – Kańtoch, rzeczniczka prasowa w bp Polska.

– Dodatkowo zależy nam na aktywnym wspieraniu polskiego rynku, dlatego stale korzystamy z polskich biur projektowych, zakupy robimy u polskich dostawców i szeroko współpracujemy z polskimi wykonawcami oraz podwykonawcami, a współpraca z Break & Wash jest tego najlepszym przykładem.