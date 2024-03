Do 120 zwiększy się ilość sklepów Easy Auchan na stacjach bp w Polsce

Klienci docenili ofertę i wygodę zakupów



Po udanym pilotażu 9 sklepów Easy Auchan na stacjach bp w 2020 roku, liczba sklepów Easy Auchan na bp w Polsce wzrośnie do co najmniej 120 do końca 2025 roku. Pierwsze sklepy Easy Auchan zostały otwarte na stacjach bp w listopadzie 2020 roku i cieszyły się dużą popularnością wśród klientów dzięki szerokiej ofercie świeżych produktów (takich jak świeże pieczywo czy produkty ekologiczne) dostępnych 24/7, wygodnym zakupom i atrakcyjnym cenom.



W Polsce działa ponad 50 placówek bp oferujących rozbudowaną ofertę convenience pod marką Easy Auchan, a przed nami dynamiczny rozwój sieci. Kompleksowa oferta zaspokaja wszystkie potrzeby klientów odwiedzających stacje bp oferując paliwa bp, świeżą żywność i produkty w Wild Bean Café i artykuły spożywcze w sklepach Easy Auchan.

"Rozwój oferty convenience na stacjach, jest odpowiedzią na zmieniający się styl życia i jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju bp w Polsce i na świecie. Chcemy być pierwszym wyborem dla naszych klientów zarówno pod względem wygody, jak i mobilności, a to partnerstwo wspiera naszą zdolność do osiągnięcia tego celu. Ich opinie potwierdzają, że zarówno nowa koncepcja stacji paliw jak i sama oferta Easy Auchan znakomicie realizują ich oczekiwania." – mówi Barbara Wiążewska, dyrektor generalna działu retail bp Polska



Auchan stawia na rozwój nowych konceptów i kanałów sprzedaży. Segment convienence to perspektywiczny format, który chcemy rozwijać z naszym strategicznym partnerem firmą bp - mówi Alexandre Saussard, dyrektor generalny Auchan Polska. Funkcjonujące już na stacjach sklepy Easy Auchan zostały bardzo dobrze przyjęte przez klientów, którzy docenili możliwości, jakie niesie ten koncept. Jesteśmy dumni z zaangażowania zespołów Auchan i bp we wszystkich sklepach Easy Auchan. Ich wzajemne zrozumienie, elastyczność i partnerska współpraca przynoszą doskonałe efekty, w odpowiedzi na stale zmieniające się potrzeby klientów – dodaje Alexandre Saussard, dyrektor generalny Auchan Polska. Auchan w Polsce.



Od momentu uruchomienia pierwszych dziewięciu sklepów Easy Auchan na stacjach bp w Warszawie i Krakowie w 2020 i 2021 roku, sieć szybko rozrosła się do 50 lokalizacji w całym kraju, w tym w takich miastach jak Łódź, Katowice, Kraków, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław czy Zakopane.

Konkurencyjny cenowo asortyment sklepów Easy Auchan obejmuje produkty świeże i ultraświeże, artykuły z oznaczeniem BIO, produkty wegetariańskie, pieczywo, dania gotowe, marki własne Auchan, w tym linię Pewni Dobrej Jakości, a także artykuły gospodarstwa domowego i higieny osobistej. Oferta ewoluuje, a aktualny asortyment dostępny w każdej lokalizacji jest modelowany pod kątem oczekiwań klientów.