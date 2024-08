ORLEN i bp podpisały kontrakt na dostawy ropy naftowej



ORLEN podpisał umowę z bp na dostawy 6 mln ton ropy naftowej z norweskich złóż na Morzu Północnym. Pokryje to ok. 15 proc. rocznego zapotrzebowania całej Grupy ORLEN na ten surowiec. Umowa została zawarta na okres dwunastu miesięcy. Umowa jest tak skonstruowana, aby zapewniać Grupie ORLEN elastyczność dostaw, a ładunki ropy naftowej będą, w zależności od zapotrzebowania, kierowane do portu w Gdańsku lub litewskiego portu w Butyndze. Pierwszy tankowiec z zakontraktowaną ropą zawinie do gdańskiego portu we wrześniu 2024 r.

– Współpraca z bp, stabilnym i uznanym partnerem, jest ważnym elementem dywersyfikacji portfela surowców Grupy ORLEN. Co istotne ropa, którą pozyskamy w ramach tego kontraktu, jest nie tylko stabilna jakościowo i pochodzi z bliskich geograficznie złóż Morza Północnego, ale też jej właściwości pozwalają osiągać dobre uzyski i są dobrze dostosowane do technologii przerobu w naszych rafineriach. To z kolei przekłada się na ekonomikę funkcjonowania zakładów produkcyjnych. W ramach współpracy z bp będziemy uważnie przyglądać się także innym potencjalnym perspektywom dla wspólnych projektów – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

– Umowa na zaopatrywanie Grupy ORLEN w ropę naftową ze złóż norweskich jest ważnym krokiem biznesowym dla bp w Polsce. Pozwala także zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki naszemu zespołowi handlowemu możemy dostarczać nie tylko surowiec z Morza Północnego, lecz także uzyskać dostęp do wielu innych gatunków ropy, które wykorzystuje ORLEN. Liczymy także na współpracę z ORLENEM nad przyszłymi projektami mającymi na celu przyspieszenie transformacji energetycznej – zaznaczył Bogdan

Kucharski, prezes bp Polska.

Ze złóż na Morzu Północnym ORLEN odbiera gatunki ropy Forties i Brent z Wielkiej Brytanii oraz Oseberg, Johan Sverdrup, Troll, Grane, Brent i Ekofisk z Norwegii. Pozyskuje także gatunki WTI, Bakken i Mars wydobywane w Stanach Zjednoczonych. W ramach dywersyfikacji koncern przyjmuje również dostawy ropy z Zatoki Perskiej oraz ropy Forcados i Bonny Light sprowadzane przez ORLEN z Afryki Zachodniej.