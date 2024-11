Regulamin promocji „Rabaty dla Swojaka”



1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji

pod nazwą „Rabaty dla Swojaka” („Promocja”) jest spółka BP EUROPA SE

działająca na terenie Polski poprzez oddział BP EUROPA SE Spółka Europejska

Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9 (31-154 Kraków),

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).

1.2. Promocja trwa od dnia 20

października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. („Okres trwania Promocji”).



1.3. Promocja prowadzona jest

na wybranych stacjach bp i Aral na terenie Polski („Stacje bp”).

Promocja dotyczy paliw podstawowych i Ultimate (bp pb95, pb98, ON, ON ULT oraz

LPG) dostępnych na Stacjach bp („Paliwa”), oraz wybranych produktów

sklepowych i usług („Produkty i Usługi”). Lista stacji oraz wysokość

i zakres oferowanych na nich rabatów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego

regulaminu.

1.4. Uczestnikami Promocji („Uczestnicy”),

mogą być:

a) pracownicy firm:

- BP Europa SE Oddział w

Polsce;

- BP Polska Services Sp. z

o.o.;

- Castrol CEE Sp. z o.o.

- STDG Oddział w Polsce.

- Partnerzy prowadzący stacje

COFO oraz pracownicy zatrudnieni przez Partnerów na tych stacjach.

b) osoby fizyczne zaproszone

przez pracowników firm wymienionych w pkt. 1.4. lit. a) powyżej.

1.5. Pracownicy firm

wymienionych w pkt. 1.4. lit. a) powyżej mogą zarejestrować w ramach Promocji maksymalnie

3 karty Uczestnika uprawniające do Rabatu, co oznacza, że każdy pracownik może zaprosić

do udziału w Promocji 2 (dwie) dodatkowe osoby jeżeli sam będzie korzystał z

karty Uczestnika lub 3 (trzy) osoby, jeżeli pracownik nie będzie korzystał z

karty. .

2. MECHANIZM PROMOCJI

2.1. W Okresie trwania

Promocji każdy Uczestnik będzie otrzymywał w aplikacji bpMe kupony rabatowe „dla

Swojaka” uprawniające do zakupu Paliw lub Produktów i Usług na wybranych Stacjach

bp z rabatem („Rabat”). Lista stacji, na których będzie można

zrealizować zakupy z Rabatem jest określona w Załączniku nr 1 do regulaminu

Promocji.

2.Kupony rabatowe „dla

Swojaka” wysyłane będą przez Organizatora tylko do Uczestników Promocji i nie

będą dostępne dla innych użytkowników aplikacji bpMe. Zasady na jakich będzie

można otrzymać Rabat wskazane będą na poszczególnych kuponach.

2.3. Rabat będzie udzielany

jedynie Uczestnikom, którzy dokonują zapłaty gotówką, kartą płatniczą, blikiem

lub punktami Payback. Rabat nie będzie udzielany Uczestnikom, którzy dokonują

zapłaty za Paliwo kartą paliwową, w szczególności kartami paliwowymi

porozumienia ROUTEX (BP PLUS, BP Komfort, BP International, AGIP/ENI, OMV,

Circle K) UTA, DKV, Total Energies i IQ Card, kartą przedpłaconą bp Supercard

oraz bonami (np. SODEXO/Bonus System/Cheque de Jenuer/Wasza Żywieniowa).

2.4. Uczestnicy nie mogą domagać

się zamiany Rabatu na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego

równowartości w pieniądzach.

2.5. Rabat nie łączy się z

innymi rabatami i promocjami prowadzącymi do dalszego obniżenia cen paliw, towarów

i usług. W przypadku, gdy Uczestnik otrzymuje inne rabaty na podstawie

odrębnych umów zawartych z Organizatorem, obowiązują jedynie rabaty wynikające

z tak zawartych umów a Rabat nie będzie udzielany.

3. SPOSÓB REJESTRACJI UCZETNIKA

W PROMOCJI

3.1.

Warunkiem otrzymania kuponów rabatowych „dla

Swojaka” jest rejestracja numeru karty bpMe przez Uczestnika w systemie Organizatora.



3.2.

Rejestracja odbywa się poprzez wprowadzenie w

aplikacji mobilnej Biper, w sekcji Twoje konto, numeru karty bpMe Uczestników

wymienionego w punkcie 4 regulaminu Promocji, zgodnie z instrukcją rejestracji

stanowiącą Załącznik nr 2 do regulaminu Promocji.

3.3.

Zarejestrowana w systemie karta Uczestnika

zostanie przetworzona w celu aktywacji Rabatów. Czas aktywacji wynosi od 7

do 14 dni. Do momentu aktywacji Rabaty nie przysługują. Nowe karty

aktywowane są w każdy kolejny wtorek.

3.4.

W przypadku zmiany przez Uczestnika numeru

karty, do momentu aktywacji nowego numeru karty, Rabaty będą obowiązywać na

dotychczasowy numer karty.

3.5.

Usunięcie numeru karty z systemu Organizatora

spowoduje utratę prawa do naliczenia Rabatów, przy czym proces dezaktywacji

może trwać od 1 do 14 dni kalendarzowych.

3.6.

W przypadku braku aktywacji kart lub nieudzielenia

Rabatu z innych przyczyn Uczestnik nie może domagać się zamiany Rabatu na

jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego równowartości w

pieniądzach.

3.7.

Uczestnik, i wszystkie osoby zaproszone przez

niego do udziału w Promocji, traci prawo do Rabatu z dniem wygaśnięcia stosunku

pracy z wymienionymi w pkt. 1.4 lit. a) pracodawcami lub w razie cofnięcia

przez Organizatora zaproszenia.

3.8.

Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest

posiadanie aktywnego konta na platformie ROSIplus. W przypadku zablokowania

konta (np. z uwagi na wielokrotne, błędne podanie loginu) lub upływu daty

ważności konta, rabaty nie będą naliczane. Ponieważ konta pracowników stacji

COFO mają nadane terminy, do których pozostają aktywne, Pracownicy tych stacji powinni

zgłaszać Partnerom prowadzącym stacje konieczność przedłużenia tych terminów.

4. SPOSÓB

UDZIELANIA RABATU

4.1.

Uczestnik dokonuje zakupu Paliw lub Produktów

i Usług na jednej ze stacji wymienionej w Załączniku nr 1.

4.2.

Podczas dokonywania zakupów, przed realizacją

płatności, Uczestnik okazuje w aplikacji bpMe i zarejestrowaną i aktywną kartę Uczestnika

oraz kupon rabatowy „dla Swojaka”.

4.3.

Rabat zostanie udzielony bezpośrednio przez

system kasowy Organizatora, po zeskanowaniu i rozpoznaniu aktywnej karty

Uczestnika.

5. TRYB SKŁADANIA I

ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji

można zgłaszać korzystając z adresu mailowego obsluga@bp.com lub

numeru telefonu 721-020-304 (dni powszednie od 08:00-18:00).

5.2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer karty bpMe

jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14

dni od dnia ich otrzymania.

5.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji drogą mailową lub

telefonicznie.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Organizator będzie gromadził dane osobowe jedynie w przypadku

zgłoszenia przez Uczestnika reklamacji lub otrzymania indywidualnych pytań w

związku z organizowaną Promocją. Administratorem danych osobowych w takim

wypadku jest Organizator. Kontakt do Administratora: tel. 721 020 304, e-mail: dane@bp.com.

6.2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:

a) w przypadku wpłynięcia

reklamacji, w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a w przypadku

wpłynięcia zapytania indywidualnego, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania

odnośnie do Promocji – na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu rozpatrzenia reklamacji lub

udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec

przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

b) ustalenia, zabezpieczenia

oraz obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu

przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.



6.3. Uczestnikowi przysługują uprawnienia dostępu do swoich danych

osobowych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale

niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego lub

udzielenia odpowiedzi na przesłane do Organizatora zapytanie indywidualne.

6.5. Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być

ujawnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie niezbędnym do

rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub do udzielenia odpowiedzi na zapytanie

skierowane do Organizatora. Podmiotami współpracującymi z Organizatorem mogą

być np. dostawcy usług IT, hostingodawcy.

6.6. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

7. POSTANOWANIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stacjach

bp biorących udział w Promocji oraz na stronie www.bp.pl.

7.2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji

zawartych w jej regulaminie.