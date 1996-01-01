Podwójna przyjemność w Wild Bean Cafe!



Co dwa hot dogi, to nie jeden!

Od 27 sierpnia do 28 października skorzystaj z wyjątkowej promocji – kup dwa hot dogi, a drugi (tańszy lub w tej samej cenie) dostaniesz aż 50% taniej!

Oferta dotyczy również hot dogów z Selekcji Makłowicz, więc możesz dowolnie łączyć smaki i próbować nowych połączeń.

