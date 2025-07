Klienci T-Mobile KUPUJĄ TANIEJ na BP z Magenta Moments



Zgarnij 5 zł rabatu na dowolny produkt z Wild Bean Café – tylko dla klientów T-Mobile!

Wystarczy 50 Serc w programie Magenta Moments – odbierz kod w aplikacji Mój T-Mobile i zapłać mniej.

Iced Coffee Pistacjowa, Karmelowa, a może Czekoladowa? Zatrzymaj się na chwilę przyjemności w podróży i spróbuj mrożonej kawy w ulubionym wariancie, skosztuj orzeźwiającej lemoniady Pina Colada, a do tego dobierz ulubioną przekąskę – klasycznego hot doga, chrupiącą zapiekankę lub podgrzewaną kanapkę. Te i wiele innych produktów znajdziesz w Wild Bean Café na stacjach bp.

Z oferty możesz skorzystać nieskończenie wiele razy, aż do 26.08!

Jak skorzystać z oferty?

Odblokuj ofertę za 50 Serc, tyle razy ile chcesz!

Udaj się na wybraną stację bp

Wybierz dowolny produkt z oferty Wild Bean Café

Pokaż kod z odblokowanej oferty sprzedawcy przy kasie i zapłać 5 zł mniej

Zrzut ekranu nie będzie honorowany



Promocja obowiązuje od piątku do niedzieli do 26.08.2025 lub do wykorzystania puli kodów.

Szczegóły w aplikacji T-Mobile.