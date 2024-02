Com mais de 20 anos de carreira é o único piloto português a conquistar oito títulos de Campeão Nacional de Todo-o-Terreno



A ligação de Miguel Barbosa ao automobilismo começou cedo. Com apenas 15 anos, os karts despertaram a sua paixão, no entanto, apenas em 1999 passou a dedicar-se ao todo-o-terreno.

Profissionalizou-se 3 anos mais tarde, em 2001, juntamente com a equipa de Carlos Sousa, alcançando o título de Vice-Campeão Nacional a par do Troféu Ibérico, conquistas que repetiu no ano seguinte a par do segundo lugar no Campeonato Europeu.

Graças à sua enorme paixão e capacidade de trabalho tornou-se o mais jovem Campeão Nacional de TT e repetiu a proeza da 2ª posição no Europeu de Bajas e no Campeonato Europeu de TT.

Os anos de 2004 e 2005 trouxeram-lhe a consagração de Campeão Nacional de Todo-o-Terreno ao volante do seu BMW X5 e, em 2006, participou no Dakar, prova que terminou na 21ª posição, conquistando o Prémio de Melhor Piloto Estreante e o segundo melhor português em prova.

2022 marca o seu regresso à mais longa prova de rali do mundo, na qual Miguel Barbosa já marcou presença em três palcos do Rali Dakar – África, América do Sul e Arábia Saudita.

O piloto de TT estreou-se em 2011 aos comandos de carros da Categoria GT (GT3). Em equipa com José Pedro Fontes e ao volante do Mercedes Benz SLS conquistou a vitória absoluta do Campeonato de Portugal de Circuitos / GT e a vitória na categoria GT3.

Desde 2016, o seu ano de estreia nos ralis, que se destaca: subiu ao pódio nas temporadas de 2016 e 2017 e venceu um Rali da Madeira. Regista ao longo da sua passagem de 4 anos pelos ralis mais 9 subidas ao pódio nas provas do Campeonato de Portugal.