A edição de 2026 do Fleet Europe Days terá como palco Lisboa, nos dias 27 e 28 de outubro, reunindo profissionais da gestão de frotas e da mobilidade de toda a Europa para partilhar experiências, analisar tendências e conhecer novas soluções aplicadas à mobilidade empresarial.

A escolha de Portugal torna esta edição um evento especialmente relevante para os gestores de frotas portugueses. O encontro decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, e reúne num único espaço alguns dos principais temas que estão a transformar a gestão de frotas na Europa.

A bp está presente para acompanhar de perto a evolução do setor e continuar a ajudar os seus clientes de frotas a enfrentar os novos desafios da mobilidade.

Os grandes desafios da gestão de frotas, num único encontro

O Fleet Europe Days 2026 articula grande parte do seu programa em torno do que significa hoje gerir uma frota, muito mais do que simplesmente administrar veículos. Combinando conferências, sessões especializadas, workshops e espaços de networking, os temas a abordar são a inteligência artificial, a utilização de dados em frotas conectadas, a eletrificação, a gestão de custos, a regulamentação e as operações transfronteiriças.

Para um responsável por uma frota, estes são alguns dos aspetos que merecem maior atenção:

reduzir o custo total da frota

tirar melhor partido dos dados disponíveis

incorporar novas tecnologias sem aumentar a complexidade operacional

avaliar quando faz sentido eletrificar determinados veículos ou percursos

adaptar-se a novas exigências regulamentares

gerir frotas que operam em vários países

Aprender também com outros gestores de frotas

Um dos pontos fortes do Fleet Europe Days reside no facto de reunir profissionais que desempenham funções semelhantes em diferentes organizações e mercados semelhantes.

Os espaços de networking permitem partilhar experiências, saber como outras empresas estão a resolver determinados problemas e contrastar decisões com gestores que enfrentam desafios semelhantes.

Para quem trabalha na gestão de frotas, esta parte do evento pode ser tão útil quanto as próprias sessões técnicas: permite contextualizar as tendências e compreender como estas estão realmente a ser aplicadas noutras organizações.

O Fleet Europe Days apresenta-se precisamente como uma oportunidade para se manter a par das tendências do setor, explorar novas abordagens de gestão e estabelecer contactos com outros profissionais da mobilidade empresarial.

Inteligência artificial e dados: da tecnologia à gestão diária de frotas

A inteligência artificial e a utilização dos dados desempenham um papel cada vez mais importante na gestão de frotas.

As empresas dispõem de informações provenientes de veículos, percursos, consumos, sistemas de gestão e plataformas conectadas. O desafio não consiste apenas em recolher esses dados, mas sim em transformá-los em informações úteis para tomar melhores decisões.

Na prática, a aplicação destas tecnologias pode ajudar os gestores de frotas a:

detetar padrões de despesas

identificar ineficiências

antecipar determinadas necessidades

melhorar o planeamento de percursos e recursos

obter uma visão mais completa da atividade da frota

Por isso, o Fleet Europe Days 2026 inclui sessões relacionadas com inteligência artificial, dados de frotas conectadas e gestão de custos, três áreas cada vez mais interligadas.

Eletrificação de frotas: uma decisão que vai além do veículo

A eletrificação constitui outro dos grandes eixos da mobilidade empresarial.

Para uma empresa, incorporar veículos elétricos não se resume apenas a substituir um modelo por outro. A decisão depende de variáveis operacionais e económicas que devem ser analisadas em conjunto. Entre elas:

autonomia necessária para cada percurso

disponibilidade de infraestruturas de recarga

tempos de paragem

padrão diário de utilização

custo da energia

fiscalidade

manutenção

custo total de utilização do veículo

Por isso, a eletrificação de frotas requer uma visão global. Conhecer as experiências de outras empresas e as soluções desenvolvidas em diferentes mercados europeus ajuda a compreender quais os modelos que melhor se adequam a cada tipo de operação.

Gestão de custos nas frotas: uma prioridade em constante evolução

Embora o setor avance no sentido de novas tecnologias, o controlo de custos continua a ser um dos pilares de qualquer política de frotas.

Combustível ou eletricidade, manutenção, financiamento, utilização eficaz dos veículos e gestão administrativa fazem parte de uma equação cada vez mais complexa.

A isto acrescenta-se a necessidade de avaliar corretamente o custo total de propriedade e utilização, em vez de analisar apenas o preço inicial de cada veículo ou serviço.

O Fleet Europe Days aborda a gestão de custos como um dos temas centrais de todas as suas edições, a par das novas tecnologias aplicadas às frotas.

Regulamentação e operações internacionais de frotas

Para as empresas que operam em vários mercados europeus, a complexidade aumenta.

Os gestores têm de lidar com diferentes regulamentações, políticas fiscais, infraestruturas, modelos energéticos e necessidades operacionais, consoante o país.

A gestão internacional de frotas obriga, portanto, a encontrar um equilíbrio entre a padronização e a adaptação local.

Neste contexto, um encontro europeu permite comparar abordagens e conhecer como outras empresas estão a lidar com questões como:

políticas comuns para vários países

conformidade regulamentar

controlo de custos internacionais

mobilidade transfronteiriça

transição energética

gestão de fornecedores

Em suma, a edição de Lisboa reflete bem o momento que o setor atravessa: mais dados, mais tecnologia e mais alternativas energéticas, mas também uma necessidade crescente de tomar decisões operacionais e económicas com critério.