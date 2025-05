"Vá mais longe com até mais 612km por ano": nova campanha da bp

Arranca hoje a mais recente campanha da bp, sob o mote "Vá mais longe com até mais 612km por ano" *, que destaca a vantagem para os condutores portugueses que escolhem usar o combustível bp Ultimate com tecnologia ACTIVE.

O filme desta produção publicitária estreia-se em televisão e nas plataformas digitais da bp, que aposta também num spot de rádio e em peças publicitárias para as redes sociais, além de comunicação específica para a rede de postos bp em Portugal Continental e nas ilhas dos Açores e Madeira. A criatividade e o planeamento de meios têm a assinatura do Grupo WPP.

As tecnologias de motores evoluem e continuam a exigir mais dos combustíveis. A bp procura antecipar e compreender essas mudanças, garantindo que as suas formulações de combustível complementam as mais recentes inovações em motores, enquanto oferecem benefícios para motores mais antigos. Todos os anos, a bp realiza dezenas de milhares de horas de testes em motores e veículos para garantir que os seus produtos são adequados para os motores de hoje.

A partir da última pesquisa nos veículos em operação de Portugal, onde um condutor médio percorre 9.500Km por ano, foi demonstrado que o combustível bp Ultimate com tecnologia ACTIVE proporciona um benefício de até mais 612km por ano em comparação com combustíveis comuns. *

“Esta campanha reflete o nosso compromisso em fornecer combustíveis de alta qualidade que realmente fazem a diferença na vida dos condutores”, refere Joana Pedroso, Diretora de Marketing da bp Portugal.

Desenvolvida para otimizar o desempenho do motor, a tecnologia ACTIVE procura garantir uma condução mais fluida e eficiente, removendo a sujidade prejudicial e criando uma camada protetora, prevenindo a acumulação de novos resíduos. O resultado é um motor mais eficiente por muito mais tempo. E, ao manter o motor limpo e protegido, bp Ultimate com tecnologia ACTIVE reduz o atrito e o desgaste das peças internas, o que se traduz em menos problemas mecânicos e menos visitas à oficina.