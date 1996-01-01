bp Energy Outlook 2025 explora futuro da energia num cenário global em evolução

A bp publicou hoje o Energy Outlook 2025, explorando algumas das tendências globais que podem moldar o futuro sistema energético global.

A edição deste ano explora dois cenários possíveis, Current Trajectory e Below 2°, e detalha uma série de possíveis resultados, principais tendências e incertezas que se podem desenvolver nos mercados de energia nos próximos 25 anos.

Spencer Dale, Economista-Chefe da bp, disse: "O futuro do sistema energético global, incluindo a provável velocidade e natureza da transição energética, é um dos tópicos mais importantes e fascinantes do nosso tempo. O relatório deste ano examina uma série de questões, incluindo a mudança na estrutura da procura pelo petróleo, a eletrificação contínua do sistema energético e os possíveis impactos da Inteligência Artificial no sistema energético do futuro.»

"Como é apresentado no Energy Outlook, o mundo está atualmente a consumir mais de todos os tipos de energia. As tendências que sustentam essa procura ajudam a determinar o que será produzido e consumido nos próximos anos."

O relatório deste ano inclui também uma nova secção que explora as potenciais implicações de outras questões atuais que influenciam a futura configuração do sistema energético, tais como o aumento da fragmentação geopolítica e as tendências recentes em termos de eficiência energética.

Para saber mais sobre o bp Energy Outlook 2025, clique aqui.