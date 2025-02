A Air BP Estando presente em cerca de 600 aeroportos e em mais de 45 países, a Air BP tem a combinação perfeita de uma organização global com uma forte presença a nível local.

Isto permite-nos focar no relacionamento de proximidade com os nossos clientes, parceiros, operadores de aeroportos e outras entidades ligadas ao sector de aviação, construindo ligações fortes que nos permitem compreender melhor as necessidades específicas de cada um, procurando soluções inovadoras e flexíveis. Em Portugal, a Air BP está presente desde 1956, quando iniciou operações no Aeroporto de Lisboa.

Em Portugal Atualmente, exerce atividade de abastecimento a aeronaves nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada e Pico e também nos aeródromos de Cascais e Évora. Com excepção dos aeroportos do Porto e Pico, onde o serviço de abastecimento é prestado por terceiros, nos restantes locais a Air BP opera com meios próprios através da empresa Fuelplane, entidade detida a 100% pela BP Portugal, S.A.

A Air BP fornece também combustíveis de aviação e disponibiliza equipamentos e serviços a outros aeródromos e helipistas a nível nacional.

Principais Clientes O fornecimento de combustível de aviação a granel estende-se a diversas entidades públicas e privadas, como é o caso de unidades militares, emergência médica, meios aéreos de combate a incêndios, agricultura, escolas de aviação e pára-quedismo, etc. Através da Air BP as companhias de aviação podem contratar o fornecimento de combustíveis de aviação em qualquer uma das nossas localizações a nível mundial, num único contrato. Os nossos principais clientes são serviços de emergência médica e combate a incêndio, aviação executiva, aeroclubes, operadores de helicópteros, escolas de aviação e pára-quedismo.