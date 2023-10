Veículos Pesados

É responsável por uma frota internacional de veículos pesados? Crie uma parceria com a BP e tire proveito da rede ROUTEX com 24.245 postos de abastecimento em 30 países. Conduza de Lisboa até Varsóvia com um único cartão de frota. Beneficie de uma rede BP em constante expansão e das suas ofertas com base na compreensão das necessidades do cliente.