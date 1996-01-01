Informações de tráfego do website e cookies

Utilizamos cookies para recolher e analisar informações acerca do desempenho do nosso site e para permitir que o site funcione. Os cookies permitem-nos, assim como aos nossos parceiros, mostrar-lhe anúncios relevantes quando visita o nosso site e sites de terceiros, incluindo as redes sociais. Pode escolher autorizar todas as cookies ao clicar em "Concordo" ou geri-las individualmente ao clicar em “Gerir preferências de cookies” onde encontrará mais informações.

Gerir preferências de cookies
Skip to main content
  1. Home
  2. Produtos e Serviços
  3. Soluções de frota BP
  4. Soluções de mobilidade
  5. Melhore a eficiência
  6. Serviços de gestão online

Serviços de gestão online

Simplifique o trabalho diário com soluções digitais para a gestão diária de transações e faturas, e para o controlo das despesas.

Gestão dos cartões bp onde quer que esteja

Qualquer que seja o seu horário de trabalho, as Soluções Empresariais bp estão sempre disponíveis para o ajudar. Inicie sessão nos Serviços de Gestão Online da bp a partir do seu dispositivo e aceda às suas ferramentas de gestão digital, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

 

  • Encomendar, substituir ou bloquear cartões de combustível
  • Consultar e descarregar faturas com discriminação do IVA
  • Estabelecer limites de despesas e restrições de utilização
  • Escolha entre vários tipos de PIN

Ainda não é cliente?

Pergunte-nos

Aceda à sua conta

Aceder

Maior controlo da sua frota

Quando escolhe a bp como seu parceiro de transporte comercial, garantimos que tem total controlo sobre como, quando e onde os seus cartões de combustível são utilizados.

Alertas bp

Controle a utilização do cartão a partir da sua conta pessoal. Configure alertas que indiquem quais os produtos e serviços que os seus condutores podem utilizar, tais como gasolina, gasóleo, AdBlue, lavagem de automóveis, produtos de loja, em que estações de serviço e muito mais.

Gestão de cartões

Faça a gestão de todos os seus cartões, solicite novos cartões, substitua-os ou bloqueie-os, de forma rápida e fácil.

PINs personalizáveis

Escolha a configuração que melhor se adapta à sua empresa: um PIN de cartão aleatório ou um PIN à sua escolha, um PIN mestre para todos os cartões ou um PIN para identificar o condutor.

Controlo das despesas de combustível

O FleetReporter é uma ferramenta útil incluída nos Serviços Online da bp que fornece informações sobre o comportamento de compra dos seus condutores. Utilize o acesso direto online às transações do cartão para descarregar rapidamente os relatórios, selecionando as informações necessárias: 
 

  • Volume e utilização de combustível
  • Datas e horários das transações
  • Distância percorrida e centros de custo

O FleetReporter ajuda-o a gerir a sua empresa e a identificar custos imprevistos.

Necessita de uma solução mais personalizada para gerir a sua frota?

Fale com um especialista

Apoio ao cliente

Serviços de gestão online

Rede de estações de serviço