Controlo das despesas de combustível



O FleetReporter é uma ferramenta útil incluída nos Serviços Online da bp que fornece informações sobre o comportamento de compra dos seus condutores. Utilize o acesso direto online às transações do cartão para descarregar rapidamente os relatórios, selecionando as informações necessárias:



Volume e utilização de combustível



Datas e horários das transações

Distância percorrida e centros de custo



O FleetReporter ajuda-o a gerir a sua empresa e a identificar custos imprevistos.

