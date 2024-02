Melhor controlo de custos



Limite o uso de cartões usando o serviço de gestão online da BP. Escolha quais os produtos e serviços que os seus condutores usam, como, por exemplo, combustíveis, serviços, postos de abastecimento específicos, etc.



Com o Controlador de Cartões, pode verificar a quilometragem e definir limites para os gastos - permitindo assim poupanças significativas. Pode garantir que os seus cartões apenas são usados nas estações de serviço mais económicas. O Controlador de Cartões BP avisa-o imediatamente por e-mail ou por SMS se determinados limites forem excedidos. Tem até mesmo a possibilidade de bloquear automaticamente todas as transações que não cumpram os limites definidos.



Controle totalmente a forma como, quando e onde os seus cartões de combustível são usados.



Informação atualizada



O BP Reports é um menu muito útil do sistema BP Online Management, que lhe dá informações sobre as aquisições realizadas pelos seus condutores. Tem acesso online direto 24/7 às transações do seu cartão de frota. Descarregue rapidamente relatórios sobre o volume e utilização de combustível, dia e hora das transações, distância percorrida e centros de custo, podendo também detetar gastos de combustível inesperados. Contrarie imediatamente qualquer uso indevido no Controlador de Cartões ao definir limites. O BP Reports ajuda-o a gerir a sua atividade com menos tempo gasto em processos administrativos.



Escolha entre vários tipos de números PIN de segurança



Use um modelo de PIN que melhor se adapta ao seu negócio: