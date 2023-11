Com o virar do século e com a mudança de milénio, a bp em Portugal virou também uma página importante da sua história: em 2003 adota o nome pelo qual é atualmente conhecida - BP Portugal, SA. Anos mais tarde, em 2011, torna-se a primeira empresa do grupo bp a comercializar a nova fórmula Invigorate em toda a sua gama de combustíveis.

Na transição de milénio destacaram-se factos relevantes do percurso da bp em Portugal: foi inaugurado um novo conceito de Posto de Retalho, o quarto a nível da rede mundial de 25.000, quer em termos de oferta de produtos e serviços, quer de conservação de energia e proteção do ambiente; a certificação de qualidade ISO 9002 foi renovada e alargada a novas áreas de atividade; o lançamento, em Lisboa, da primeira gasolina de baixo teor de enxofre comercializada em Portugal, com reduções significativas nas emissões poluentes, no âmbito do programa mundial “cidades mais limpas”.

No virar do século, a bp apresentou a sua nova imagem de marca, o Hélios, e lançou as bases para um ambicioso programa de rebranding a nível mundial, que mudou a face da empresa, em consonância com a política de valores do Grupo, orientada para a obtenção de resultados que permitam um crescimento sustentado, em termos financeiros, na segurança, no respeito pelo ambiente e na satisfação dos clientes, empregados e outros parceiros. Após várias alterações de denominação, desde a Companhia Portuguesa dos Petróleos BP e a BP Portuguesa, é no ano de 2003 que a bp adota o nome pelo qual é atualmente conhecida - BP Portugal, SA.

A empresa foi também pioneira na comercialização de dois tipos de gasóleo: Rodoviário e Ultra Diesel. Em 2004, introduziu no nosso país a nova geração de garrafas de gás mais leves e mais fáceis de manusear.

No início do século XXI, a bp lança em Portugal os combustíveis de 2.ª e 3ª geração, consolidando um percurso conquistado com dedicação e espírito inovador.

O lançamento do Invigorate, em 2011 - uma fórmula absolutamente inovadora que resultou de cinco anos de investigação no Global Fuel Technology Center, em Bochum, na Alemanha - fez de Portugal o primeiro país, a nível mundial, a comercializar o Invigorate na sua gama de combustíveis da bp. O envolvimento da empresa com a comunidade, através do desenvolvimento e participação em parceria em vários projetos na área da responsabilidade social e corporativa, tem sido uma das imagens de marca da BP Portugal. A bp foi uma das entidades fundadoras do GRACE, em 2000, tornando-se pioneira no nosso país, em conjunto com outras cinco empresas, na sensibilização do mundo dos negócios para a Cidadania Empresarial.

A bp esteve presente no ranking das 20 melhores empresas para trabalhar no nosso país, tendo ocupado o 3º lugar, em 2001, o 10º lugar em 2002 e o 1º lugar em 2004, na lista elaborada pela revista Exame e pelo Great Place to Work Institute Portugal.