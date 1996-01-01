Sayt trafiki haqqında məlumat və "cookie" fayllar

Saytımızın səmərəliliyi barədə məlumat toplamaq və təhlil etmək, həmçinin saytımızın funksionallığını təmin etmək üçün biz "cookie" fayllardan (və analoji texnologiyalardan) istifadə edirik. "Cookie" fayllar həmçinin bizə və üçüncü tərəflərə saytımıza və eyni onlayn şəbəkədə, o cümlədən sosial şəbəkələrdə digər üçüncü tərəf vebsaytlarına daxil olarkən gördüyünüz reklamları uyğunlaşdırmağa imkan verir. 'Agree' (Razıyam) düyməsini basmaqla siz "cookie" faylların bu cür istifadə olunmasına razılığınızı bildirirsiniz. Əgər razı deyilsinizdə və ya daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, təqdim olunan linkdən istifadə etməklə "cooki" fayl seçimlərinizi idarə edə bilərsiniz.

Cookie fayllarıni idarə edin
Skip to main content
  1. Əsas səhifə
  2. Karyera
  3. Təcrübəli peşəkarlar

Təcrübəli peşəkarlar

Karyeranızı bizimlə birgə qurun. bp-də işləmək təkcə iş yeri əldə etmək demək deyil. Bu, rəngarəng və dəyərli təcrübə dolu karyera deməkdir

 

Bizimlə birlikdə siz Qazma və tamamlama, Əmək ehtiyatlarının idarəolunmasi, Əməyin təhlükəsizliyi, Sağlamlıq və Ətraf Mühitin mühafizəsi, İnformasiya texnologiyaları və xidmətləri, Satınalma və təchizat-tədarük kimi müxtəlif sahələrdə öz karyeranızı inkişaf etdirə bilərsiz.

 

 

Biznesimizin miqyasını, ölkənin inkişafına dəstək vermək fürsətini, sənayedə ən qabaqcıl texnologiyaları istifadə etməyin həyacanını və işinə inanılmaz dərəcədə sadiq insanlarla işləmək imkanını nəzərə alaraq, deyə bilərik ki, bp-də iş nadir, demək olar ki, “həyatda bir dəfə rast gələ biləcəyiniz” təcrübə əldə etmək deməkdir.

 

 

Bizim məqsədlərimizdən biri yerli enerji şirkəti yaratmaq və yerli əməkdaşların sayını artırmaqdır. Buna nail olmaq üçün biz Azərbaycanın daxilində və ya ondan kənarda fəaliyyət göstərən yüksək səviyyəlı milli mütəxəssisləri cəlb etmək üçün davamlı olaraq işəğötürmə proqramı həyata keçirir və onlara möhtəşəm karyera imkanları yaradırıq.

Hazırda mövcud olan iş imkanlarını nəzərdən keçirin