bp unterstützt die Speicherung und Nutzung von Kohlendioxid

Das sogenannte Clean Gas Project hat ein neues Verfahren entwickelt, um die Carbon Capture Utilization and Storage Technologie (CCUS) erstmals bei der Produktion von Strom aus Gas einzusetzen.

Bei CCUS wird klimaschädliches Kohlendioxid (CO 2 ) aus Verbrennungs-Abgasen abgetrennt und per Pipeline in unterirdischen geologischen Formationen auf dem Meeresgrund gespeichert. Alternativ dient es als Einsatzstoff für neue Produkte, beispielsweise um Zement oder alternative Kraftstoffe herzustellen.