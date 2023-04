Umstellung BP Super 95 E5 auf E10 Kraftstoff

Höherer Biokraftstoff-Anteil für weniger CO2-Emissionen

Wien, 03. April 2023 – bp Österreich stellt an ihren Tankstellen den Kraftstoff BP Super 95 E5 auf BP Super 95 E10 um. Die Umstellung erfolgt Anfang April 2023 an allen bp Markentankstellen in Österreich. Im Unterschied zu BP Super 95 E5 mit bis zu 5 Prozent Bio-Ethanol wird der neue BP Super 95 E10 Kraftstoff künftig bis zu 10 Prozent Bio-Ethanol enthalten. Durch einen erhöhten Bio-Anteil im Kraftstoff können Kund:innen, die ein geeignetes Fahrzeug mit Ottomotor fahren, im Vergleich zu einem konventionellen E5 CO2-Emissionen einsparen und somit ab sofort einen weiteren Beitrag zur Energiewende leisten.

bp setzt sich seit langem für die Einführung von E10 in Österreich und eine weitere Dekarbonisierung des Verkehrssektors ein. Ab April werden Kund:innen E10-Etiketten an den bp Tankstellen sehen. Fahrzeuge, die nicht mit E10 kompatibel sind, können bp Ultimate Super tanken.

Weniger CO2-Emissionen, bei hoher Fahrzeugverträglichkeit

Die Treibhausgas-Einsparungsziele für den Verkehr in Österreich steigen bis zum Jahr 2030 kontinuierlich an. „Durch die Einführung von E10 können unsere Kundinnen und Kunden einen weiteren Beitrag zur Dekarbonisierung der Benzin-Bestandsflotte und damit zur Energiewende leisten. Unser neuer Kraftstoff enthält selbstverständlich die bewährte bp Active Technology, die ab dem ersten Tanken dabei hilft, den Schmutz im Motor zu entfernen und so die Effizienz des Motors erhält“, sagt Birgit Sommer, Retail Managerin bp Österreich. Zudem gelten E10 Kraftstoffe für den überwiegenden Teil der österreichischen Benzin-Fahrzeugflotte als verträglich*.



Die Umstellung von Super 95 E5 auf E10 Kraftstoff unterstützt das Ziel von bp, bis 2050 oder früher ein Netto-Null-Unternehmen zu werden. Bio-Ethanol ist ein aus Biomasse gewonnener Alkohol, der beim Verbrennen in Ottomotoren ähnliche Eigenschaften hat wie Benzin, jedoch eine deutlich bessere CO2-Bilanz aufweist. Durch die erhöhte Beimischung von bis zu 10 Prozent Bio-Ethanol in Super E10 werden CO2-Emissionen gegenüber einem E5 Kraftstoff weiter reduziert. Aufgrund logistischer Rahmenbedingungen sowie von Limitierungen durch die bestehende Infrastruktur können der Kraftstoff BP Super 95 E10, der der gültigen österreichischen Kraftstoffnorm ÖNORM EN 228 entspricht, und E5 nicht parallel angeboten werden, d.h. Super 95 E10 ersetzt mit der Einführung den bisherigen Kraftstoff Super 95 E5.

FAQs - Einführung von E10 Kraftstoff in Österreich

Über bp Austria:

Die BP Europa SE Zweigniederlassung BP Austria ist Teil von bp, einem integrierten Energieunternehmen, das in Europa, Nord- und Südamerika, Australien, Asien und Afrika tätig ist. bp hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 oder früher NetZero zu sein. Dies soll auch durch die schrittweise Steigerung von Investitionen in regenerative Energien erreicht werden. In Österreich versorgt bp den heimischen Markt mit Treibstoffen, Convenience-Shop-Produkten, Schmierstoffen, Heizöl und Flugtreibstoffen. bp beschäftigt in Österreich mehr als 80 Mitarbeitende und verfügt über ein Tankstellennetz von rund 230 bp Stationen.



Weitere Informationen auch unter www.bp.com/at oder www.bp.com.