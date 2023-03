E10 ist jetzt an den österreichischen bp Tankstellen Standardbenzin mit 95 Oktan. Der Konzern hat E10 ab April 2023 flächendeckend an allen bp Markentankstellen in Österreich standardmäßig eingeführt.

Für unsere Kund:innen ist der neue Kraftstoff an den bp Tankstellen durch E10-Etiketten erkennbar. Fahrzeuge, die nicht mit E10 kompatibel sind, können alternativ bp Ultimate Super tanken.