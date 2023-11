Netzwerk für LKW und Busse

Über 7 500 LKW-freundliche Standorte in Europa



Entdecken Sie unser europäisches Netzwerk von 7 500 strategisch günstig gelegenen LKW-Standorten. Mit uns finden Sie immer den richtigen Stopp. Mit unserem flächendeckenden Netz an sicheren und hochwertigen Standorten mit breiten Einfahrten, Hochleistungs-Dieselzapfsäulen, gesicherten Parkplätzen und Videoüberwachung an den meisten bp und Aral Tankstellen müssen Ihre Fahrer zum Tanken nicht mehr vom Kurs abweichen. Darüber hinaus laden die erstklassige Infrastruktur, Lebensmittel und Erfrischungen, die an den meisten Standorten erhältlich sind, zum Verweilen ein.