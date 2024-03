bp Kühlmittel

Kühlmittel

Wenn ein Motor läuft, wird er heiß. Um zu verhindern, dass der Motor überhitzt, hat er ein geschlossenes Kühlsystem, welches mittels Kühlmittel den Motor während der Fahrt abkühlt. Die Kühlflüssigkeit enthält Zusätze, die Rost und Korrosion im Kühlsystem verhindern und so dessen Lebensdauer verlängern. Außerdem enthält sie Frostschutzmittel, welches verhindert, dass die Kühlflüssigkeit bei niedrigen Temperaturen gefriert, und so Schäden am Kühlsystem entstehen.

Arten von Kühlmitteln

Alle Kühlmittel enthalten Wasser, Frostschutzmittel und andere Zusatzstoffe. Welche Art von Kühlmittel für das jeweilige Automodell benötigt wird, hängt von der Empfehlung des Fahrzeugherstellers ab.

Um die verschiedenen Arten von Kühlmitteln zu unterscheiden, gibt es eine Farbcodierung:

G11: Blau/Grün. Dieses Kühlmittel ist für Fahrzeuge ab Baujahr 1997 oder älter geeignet.

Dieses Kühlmittel ist für Fahrzeuge ab Baujahr 1997 oder älter geeignet. G12 und G12+: Rot/Rosa. Diese Flüssigkeiten werden für Fahrzeuge mit einem Baujahr zwischen 1997 und 2013 verwendet.

Diese Flüssigkeiten werden für Fahrzeuge mit einem Baujahr zwischen 1997 und 2013 verwendet. G12++ und G13: Lila/Violett. Diese Flüssigkeit wird häufig in Fahrzeugen ab 2013 verwendet.

Diese Kühlmittel halten im Grunde ein ganzes Autoleben lang. Es sei denn, es tritt Kühlmittel aus, dann meldet das Auto im Regelfall automatisch, dass zu wenig Kühlmittel im System ist und dieses nachgefüllt werden muss.

Ab November 2023 dürfen die oben genannten Kühlmittel nicht mehr an Verbraucher verkauft werden, da sie gefährliche Stoffe enthalten (2-Ethylhexansäure und Borat).

Ab November 2023: Universal Kühlmittel

Aufgrund der Inhaltsstoffe Borat und 2-Ethylhexansäure wurden diverse Kühlmittel von der österreichischen Regierung ab 2022/2023 als gesundheitsschädlich eingestuft. Daher dürfen Kühlmittel mit diesen Zusätzen nicht mehr an Verbraucher verkauft werden. Nur professionelle Unternehmen können sie noch kaufen und verwenden.

Welche Lösung gibt es nun, falls das Auto unterwegs einen "Kühlmittelmangel" meldet? Für diese Fälle gibt es Universal-Kühlmittel. Das Universalkühlmittel kann als Ergänzung zu jeglichem anderen Kühlmittel verwendet werden. Es ist transparent und für jeden Motor geeignet.

bp Universal Kühlmittel

bp Universal Kühlmittel ist ein hochwertiges Kühlmittel, das speziell für eine optimale Leistung entwickelt wurde. Es hat hervorragende Wärmeübertragungseigenschaften und kühlt jeden Motor effizient. Darüber hinaus bietet bp Universal Kühlmittel langfristigen Schutz vor Korrosion im Motor. Das Kühlmittel ist für Pkw und Lkw geeignet und erfüllt die strengsten Qualitätsstandards. Das bp Universal Kühlmittel ist einfach zu verwenden, wenn die Kühlflüssigkeit auf der Straße zur Neige geht.

Das Nachfüllen ist jedoch nur eine vorübergehende Lösung, bis Sie in die Werkstatt kommen, um das Kühlsystem reparieren zu lassen.

Kühlmittel nachfüllen

Theoretisch ist das Kühlsystem des Autos ein geschlossenes System und sollte nicht mit Kühlmittel aufgefüllt werden müssen. Wenn dieses System ein Leck hat, muss dennoch Kühlmittel nachgefüllt werden, bis eine Werkstatt aufgesucht werden kann.

Achtung! Vor jeder Überprüfung oder Nachfüllung von Kühlmittel ist es wichtig, dass das Auto nach der letzten Fahrt gut abgekühlt ist. Da sich die Kühlflüssigkeit während des Fahrens erhitzt, kann diese beim Öffnen des Deckels herausspritzen und Verbrennungen verursachen.

Kühlmittel prüfen und nachfüllen:

Vergewissern Sie sich, dass der Motor Ihres Fahrzeugs kalt ist und das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche steht. Informieren Sie sich in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs, wo sich der Kühlmittelbehälter befindet. Öffnen Sie die Motorhaube und prüfen Sie den Kühlmittelstand im transparenten Behälter:

1. Liegt der Füllstand zwischen der Maximal- und der Minimallinie? In diesem Fall ist kein Nachfüllen erforderlich.

2. Liegt der Füllstand unter der Minimallinie? Bitte Kühlmittel nachfüllen. Schrauben Sie den Deckel vom Behälter ab und füllen Sie Universal-Kühlmittel nach.

Sobald Ihr Auto zusätzliche Kühlflüssigkeit benötigt, sollten Sie einen Termin in einer Werkstatt vereinbaren, um zu prüfen, wo die Kühlflüssigkeit austritt.