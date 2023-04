Ja, Sie können auch ohne Quittung an der Promotion teilnehmen. Hierfür senden Sie uns anstelle der Quittung das Foto eines aktuellen bp Promotionsplakats zu. Auch in diesem Fall nehmen Sie an der wöchentlichen Verlosung teil. Zusätzlich wird es während des Kampagnen-Zeitraums auch immer wieder kleine Gewinnspiele auf unserem Facebook Kanal geben. An diesen können Sie auch ohne Quittung teilnehmen. Weitere Infos dazu finden Sie direkt auf unserem Facebook Kanal.