bp in der Schweiz

Die Oel-Pool AG hat per 1.4.2022 das bp Tankstellennetz sowie die Versorgungsstruktur in der Schweiz übernommen. Damit betreiben die Oel-Pool AG als Lizenznehmer der Marke bp zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Moveri AG neben den ca. 340 bp Tankstellen weitere rund 400 Tankstellen unter verschiedenen Marken. Sie versorgen somit weit mehr als 100`000 Kunden pro Tag und sind der grösste Tankstellenanbieter in der Schweiz. Neben dem Vertrieb von Treib- und Schmierstoffen und dem Verkauf von Produkten aus den Convenience-Shops bieten viele unserer Standorte auch eine Autowaschanlage an, damit ihr Fahrzeug jeden Tag glänzen kann.

Treibstoffe Die Spitzentreibstoffe bp Ultimate Diesel und bp Ultimate Bleifrei 98 mit ACTIVE Technology stellen Meilensteine der Treibstofftechnologie dar. Sie stehen für mehr Motorschutz, mehr Kilometer und weniger Schadstoffe.

Shop In über 150 bp Shops finden die Kunden bis zu 2’500 Artikel. Und dies an 365 Tagen im Jahr, in der Regel von 6 bis 22 Uhr – teilweise sogar während 24 Stunden. Eine grosse Auswahl an Getränken, Frischprodukten, Süsswaren sowie Snacks finden die Kunden in den bp Shops.

bp Tankkarten Ob als Privat- oder Gewerbekunde – mit der bp Tankkarte tanken oder shoppen unsere Tankkunden an einer der rund 340 bp Tankstellen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

Auch für internationale Unternehmen bieten wir mit der Routexkarte die perfekte Lösung. Mit dieser Karte wählen Sie bp als Ihren Qualitätspartner und geniessen Zugang zu unserem ROUTEX Netzwerk mit 24.000 Standorten in 32 Ländern. Profitieren Sie von unserem ständig wachsenden Netzwerk.