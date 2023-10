Kundenfreundliche Öffnungszeiten

Einkaufen für jede Gelegenheit

Sonntag, 8 Uhr morgens: Sie haben die Milch für Ihren Frühstückskaffee vergessen? Dieser Tag lässt sich noch retten! Denn Ihre nächste bp Tankstelle ist nicht weit – also nichts wie hin. Das frische Gebäck kommt auch gleich mit für den Frühstückstisch. Somit: alles wieder gut!

In knapp 150 Convenience-Stores erhalten Sie an 365 Tagen bequem bis zu 2´500 Artikel des täglichen Bedarfs. All dies während Öffnungszeiten in der Regel von 6 bis 22 Uhr, teilweise sogar rund um die Uhr. Was Autofahrerinnen und Autofahrer ebenfalls zu schätzen wissen, ist tanken und einkaufen in einem Vorgang – und das ohne Parkplatzprobleme. Einfacher und zeitsparender geht`s nicht! Moderne Convenience-Stores



Ein Sortiment, das überzeugt

Sei es für den kleinen Hunger oder den Apéro, für die nächste Grillparty oder ein Geschenk – in den bp Shops finden Sie eine grosse Auswahl an Getränken, Süsswaren sowie Frisch- und Tiefkühlprodukten. Aber auch Tageszeitungen, Zeitschriften und Hygiene-Artikel fehlen in keinem Shop. Entdecken Sie ausserdem unsere monatlich wechselnden Angebote, mit beliebten Markenprodukten und attraktiven Multipack-Aktionen. Es zahlt sich aus!



Essen retten – Überraschungsportion sichern

Ein gefülltes Sandwich, Brot, Obst und Gemüse oder Eier, die nicht verkauft wurden, müssen nicht weggeschmissen werden. Über Too Good To Go bieten bp Stationen Leckeres in preiswerten Überraschungsportionen. Zum Wohle Ihres Portemonnaies und dem des Planeten.