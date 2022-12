Durchführung und Abwicklung

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme am bpswiss Wintergewinnspiel „Beitrag liken und Reka-Pay-Guthaben im Wert von 200 CHF gewinnen". Veranstalter des Gewinnspiels ist die Oel-Pool AG im Spittelweg 1, 5034 Suhr, Schweiz.



Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer/ die Teilnehmerin mit den untenstehenden Bedingungen einverstanden.



Und so geht's:

Gewinnspielzeitraum: 19.12. - 25.12.2022, 23:59 Uhr



Für die Teilnahme an der Ziehung muss der/die Teilnehmer/in auf dem bpswiss Facebook Kanal den Gewinnspiel-Beitrag liken, um an der Verlosung teilzunehmen. Die Teilnahme ist ausschliesslich über den oben genannten Weg möglich.

Preise:

Unter allen korrekt registrierten Teilnehmern/innen wird ein Reka-Pay-Guthaben im Wert von 200 CHF verlost.



Voraussetzung für die Teilnahme und Datenspeicherung:

Der/die Teilnehmer/in ist für die Richtigkeit seiner Kontaktdaten selbst

verantwortlich.

Der/die Gewinner/in wird unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen nach

dem Zufallsprinzip per Los ausgewählt.

Die Gewinner werden nach Ablauf der Gewinn-Aktion schriftlich per privat

Nachricht (PN) auf Facebook verständigt. Der/die angeschriebene Gewinner/in muss innerhalb von 48 Stunden seine Kontaktdaten per privater Nachricht (vollständiger Name, Postanschrift und E-Mail-Adresse) bekannt geben, sonst verfällt sein Gewinnanspruch und es wird ein/e neue/r Gewinner/in gezogen.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist die Erfüllung dieses

Gewinnspieles. Personenbezogene Daten, wie Namen oder E-Mail-Adressen, werden nur von Oel-Pool AG und den mit der Gewinnspielabwicklung beauftragten Dienstleistern und ausschliesslich zum Zwecke der Ermittlung von Gewinnern/Gewinnerinnen und Zustellung von Gewinnen erhoben und bearbeitet. Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen zu den Cookie- und Datenschutz-Richtlinien gibt es unter dem folgenden Link:

https://www.bp.com/de_ch/switzerland/home/cookie-einstellungen.html

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Oel-Pool AG und Moveri AG sind von der

Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.