Exklusive Vorteile für TCS-Mitglieder

In wenigen Schritten zur bp Tankkarte

Werden Sie heute bp Kunde und profitieren Sie von den folgenden exklusiven Vorteilen für Mitglieder des Touring Club Schweiz:

Spezial-Rabatte auf alle Treibstoffe



3 Rp./I Rabatt an allen bp Tankstellen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

1 Rp./I Zusatzrabatt an einer von Ihnen ausgewählten bp Tankstelle in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein

Keine zusätzlichen Gebühren

Wir schenken Ihnen die Jahres- und Rechnungsgebühren. Egal welche Tankkarte Sie beantragen, wir verrechnen Ihnen keine zusätzlichen administrativen Gebühren.

Weniger Verwaltungsaufwand

Sie erhalten eine übersichtliche, mehrwertsteuerkonforme Monatsrechnung für alle Kartentransaktionen. Auf Wunsch auch per E-Mail.

Flächendeckendes Tankstellennetz

Immer in Ihrer Nähe. Erreichen Sie Ihre regionale Tankstelle ohne Umwege und sparen Sie so Zeit und Geld.

Tanken Sie auch im Ausland? Auch hier haben wir das für Sie passende Angebot.