Berufserfahrene

Ob es um die Beratung im Arbeitsrecht, die Beilegung von Rechtsstreite, die Anmeldung unserer Patente oder die Ausarbeitung von Verträgen für eine neue Entwicklung geht - Juristen spielen bei bp eine unverzichtbare Rolle. Unsere juristischen Teams sind Partner in allen Bereichen unseres Unternehmens. Sie bieten uns den Einblick und das Fachwissen, das wir weltweit benötigen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und uns als das Unternehmen weiterzuentwickeln, bei dem Sicherheit an erster Stelle steht. Unsere Rechtsteams sind entweder in einer zentralen Funktion tätig, z. B. im Corporate Reporting oder im Group General Counsel Office, oder sie unterstützen einzelne Geschäftsbereiche, z. B. Customer and Products, People and Culture und Trading and Shipping. Es gibt auch die Möglichkeit, sich auf Bereiche wie Energierecht, Regulierungsrecht, geistige Eigentumsrechte und Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (HSSE) zu spezialisieren. Neben den juristischen Kenntnissen suchen wir einen ausgeprägten Geschäftssinn sowie die Fähigkeit, sich in einem großen, komplexen Unternehmen zurechtzufinden und Beziehungen zu verschiedenen Interessengruppen aufzubauen. Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Urteilsvermögen sowie die Fähigkeit, eine große Zahl von Fällen unter Termindruck zu bearbeiten, sind wichtige Eigenschaften.