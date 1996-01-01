Cookie-Informationen

  1. Home
  2. Presse
  3. Mediathek
  4. Pressefotos
  5. Raffinerie Gelsenkirchen
Die Fotos können unter Anerkennung der Nutzungsbedingungen kostenfrei heruntergeladen werden. Diese können für journalistische Zwecke unter Angabe der Quelle 'BP Europa SE' verwendet werden.
Luftbild bp Raffinerie Gelsenkirchen

Raffinerie

Luftbild bp Raffinerie Gelsenkirchen

Raffinerie bei Nacht

Raffinerie

Eine Raffinerieanlage steht niemals still. Sogar bei Nacht wandelt sie Erdöl in Produkte des täglichen Bedarfs wie etwa Benzin oder Heizöl.
Raffinerie bei Nacht

Raffinerie

Coker-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst bei Nacht.
Rohrleitungen bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Rohrleitungen in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Olefin-Anlage bp Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Olefin-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Rohrleitungen bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Rohrleitungen in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Olefin-Anlage bp Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Olefin-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Messwarte in der bp Raffinerie Gelsenkirchen

Verwaltungsgebäude

Verwaltungsgebäude in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Schornsteine der bp Raffinerie Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Schornsteine in der Olefin-Anlage der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Öltransport per Schiene bp Gelsenkirchen

Kesselwagen

Auch per Bahn werden Rohölprodukte aus der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven transportiert.
Olefin-Anlage bp Gelsenkirchen

Cracker-Anlage

Blick auf die Cracker-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Raffinerie-Anlagen bp Gelsenkirchen

Cracker-Anlage

Luftbild der Cracker-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Öltransport per Schiene bp Gelsenkirchen

Kesselwagen

Kesselwagen in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Öltransport per Schiene bp Gelsenkirchen

Kesselwagen

Kesselwagen in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Öltransport per Schiene bp Gelsenkirchen

Kesselwagen

Kesselwagen in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Checkpoint-Schild bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Sammelpunkt in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Hände halten Erdölprobe in einem Laborgefäß

Rohöl

So sieht Rohöl vor der Weiterverarbeitung in der Raffinerie üblicherweise aus.
bp Mitarbeiter mit Erdölprobe im Laborgefäß

Rohöl

Mitarbeiter mit einem Gefäß mit Rohöl in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Rohrleitungen bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Rohrleitungen in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Ventile an Anlagen bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Ventile in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Schild 'Bitumen-Verkauf' bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Hinweisschild in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Hafenzufahrt bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Blick in den Hafen der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Hafen bp Gelsenkirchen mit Tank und Aral Ultimate Logo

Raffinerie

Blick in den Hafen der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Ventile an Anlagen bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Ventile in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Hafen bp Gelsenkirchen mit Tank und Aral Ultimate Logo

Raffinerie

Blick auf den Hafen der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Hafen bp Gelsenkirchen mit Tank und Aral Ultimate Logo

Raffinerie

Blick auf den Hafen der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Rohrleitungen bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Rohrleitungen im Hafen der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
bp Raffinerie-Mitarbeiter in Gelsenkirchen prüft eine Probe

Raffinerie

Mitarbeiter blickt auf eine Produktprobe in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Hafen bp Gelsenkirchen mit Tank und Aral Ultimate Logo

Raffinerie

Tanks im Hafen der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Rohrleitungen bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Rohrleitungen im Hafen der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
bp Raffinerie-Mitarbeiter trägt Korb mit Produktproben

Raffinerie

Mitarbeiter mit einem Korb verschiedener Proben nach der Rohöldestillation in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Labor-Probe bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Probenstation in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Hafenzufahrt bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Hafeneinfahrt in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Laborgeräte bp Gelsenkirchen

Labor

Anlage im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Laborgeräte bp Gelsenkirchen

Labor

Anlage im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
bp Raffinerie-Mitarbeiter vor Olefin-Anlage bp Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Mitarbeiter vor der Olefin-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Laborgeräte bp Gelsenkirchen

Labor

Anlage im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Anlage bp Raffinerie Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Blick auf den Hydrocracker in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Laborgeräte bp Gelsenkirchen

Labor

Proben bei der Analyse im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Laborgeräte bp Gelsenkirchen

Labor

Anlage im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Laborgeräte bp Gelsenkirchen

Labor

Anlage mit Proben im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Laborgeräte bp Gelsenkirchen

Labor

Anlage im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Labor-Mitarbeiterin bp Gelsenkirchen

Labor

Mitarbeiterin im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven bei der Analyse.
Laborgeräte bp Gelsenkirchen

Labor

Anlage im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Laborgeräte bp Gelsenkirchen

Labor

Proben in einer Anlage im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Labor-Mitarbeiterin bp Gelsenkirchen

Labor

Mitarbeiterin analysiert eine Probe im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Labor-Mitarbeiterin bp Gelsenkirchen

Labor

Mitarbeiterin bei der Probenanalyse im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Laborgeräte bp Gelsenkirchen

Labor

Anlage im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Messwarte in der bp Raffinerie Gelsenkirchen

Messwarte

Mitarbeiter vor Bildschirmen in der Messwarte in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Labor-Mitarbeiterin bp Gelsenkirchen

Labor

Mitarbeiterin bei der Probenanalyse im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Labor-Mitarbeiterin bp Gelsenkirchen

Labor

Mitarbeiterin bei der Probenanalyse im Prüflabor in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Messwarte in der bp Raffinerie Gelsenkirchen

Messwarte

Mitarbeiter überwachen die Anlagen in der Messwarte der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Ausschnitt Olefin-Anlage bp Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Blick auf die Olefin-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Ausschnitt Olefin-Anlage bp Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Blick auf die Olefin-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Eisblock an Kühlleitung Olefin-Anlage bp Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Blick auf die Olefin-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Ventil an Anlage bp Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Wasserdampf in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Ausschnitt Olefin-Anlage bp Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Eisbildung an einer Pumpe in der Olefin-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Ausschnitt Olefin-Anlage bp Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Turm in der Olefin-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Olefin-Anlage bp Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Blick auf die Olefin-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Eisblock an Kühlleitung Olefin-Anlage bp Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Eisbildung an einer Pumpe in der Olefin-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Probe im Labor bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Produktprobe an einer Station in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Ausschnitt Olefin-Anlage bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Messgerät in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Straßenschild bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Straßenschild in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
bp Raffinerie-Mitarbeiter blickt in einen Ofen

Raffinerie

Mitarbeiter schaut in den Ofen in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven, in dem mehrere hundert Grad herrschen.
Ventil an Anlage bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Wasserdampf an einem Ventil in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Gefässe mit Produktproben bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Produktproben in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
bp Raffinerie-Mitarbeiter inspiziert Rohrleitungen in Gelsenkirchen

Raffinerie

Mitarbeiter beim Rundgang durch die Rohöldestillation in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Ventile an Anlagen bp Gelsenkirchen

Raffinerie

Ventile in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
bp Raffinerie-Mitarbeiter blickt auf eine Probe

Raffinerie

Mitarbeiter betrachtet eine Produktprobe in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Anlage und Leitungen bp Raffinerie Gelsenkirchen

Raffinerie

Mitarbeiter beim Rundgang durch die Rohöldestillation in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
bp Raffinerie-Mitarbeiter zieht eine Probe in Gelsenkirchen

Raffinerie

Mitarbeiter begutachtet eine Produktprobe in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Anlage bp Raffinerie Gelsenkirchen

Raffinerie

Blick auf die Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Anlage bp Raffinerie Gelsenkirchen

Raffinerie

Blick auf die Rohöldestillation in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Anlage bp Raffinerie Gelsenkirchen

Olefin-Anlage

Blick auf die Olefin-Anlage in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Tankwagen-Verladung bp Gelsenkirchen

Verladung

Tankwagen verlässt die Verladestation in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Tankwagen-Verladung bp Gelsenkirchen

Verladung

Tankwagen fährt aufgefüllt aus der Verladung in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Anlage bp Raffinerie Gelsenkirchen

Raffinerie

Blick auf die Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Tankwagen-Verladung bp Gelsenkirchen

Verladung

Tankwagen auf dem Weg zur Verladung in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Tankwagen-Verladung bp Gelsenkirchen

Verladung

Verladestation für Tankwagen in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Tankwagen-Verladung bp Gelsenkirchen

Verladung

Tankwagen in der Verladestation in der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst.
Messwarte in der bp Raffinerie Gelsenkirchen

Messwarte

Mitarbeiter vor den Bildschirmen in der Messwarte der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.
Gruppenbild mit Spatenstich beim Baubeginn Stadthafen Gelsenkirchen

Stadthafen

Baumaßnahmen am Stadthafen offiziell gestartet
Vorstandsvorsitzender BP Europa SE: Wolfgang Langhoff am Rednerpult

Wolfgang Langhoff

Baumaßnahmen am Stadthafen offiziell gestartet / Wolfgang Langhoff
Grafik: bp Baumaßnahme Stadthafen Gelsenkirchen

Gelsenkirchener Stadthafen

bp investiert Millionen in Gelsenkirchener Stadthafen.
Blick auf Stadthafen Gelsenkirchen

Gelsenkirchener Stadthafen

bp investiert Millionen in Gelsenkirchener Stadthafen.
Blick auf bp Baumaßnahme Gelsenkirchener Stadthafen: Tanks

Gelsenkirchener Stadthafen

bp investiert Millionen in Gelsenkirchener Stadthafen.
Hafen Bottrop

Tanklager Bottrop

Hafen Bottrop 2

Tanklager Bottrop

Ruhr Oel Raffinerie Gelsenkirchen Horst - Neubau Reformattrennung

Coker Werk Horst

Horst FCC

FCC-Anlage Werk Horst

Scholven A7

Entsalzer A7 Scholven

Scholven Aromatenanlage

Aromatenanlage Scholven

Scholven Aromatenanlage 3

Aromatenanlage Scholven

Scholven Olefin

Olefinanlage Scholven

BPGE Raffinerie

Panorama Scholven

Werkfeuerwehr

Werkfeuerwehr

