Convenience-Partnerschaft in Deutschland verlängert

Aral, die deutsche Tankstellenmarke von bp, setzt die Zusammenarbeit mit Lekkerland beim Ausbau der REWE To Go Shops fort.



Die Kooperation und strategische Zusammenarbeit wurde um fünf Jahre bis 2028 verlängert. Deutschlands größter Tankstellenanbieter und einer der führenden Convenience-Spezialisten versorgen ihre Kund:innen auch weiterhin mit frischen Lebensmitteln und Getränken.

2014 wurden an Aral Tankstellen zehn Pilot-Standorte mit REWE To Go-Shops eröffnet. Heute ist das Konzept an mehr als 850 Aral Standorten zu finden und wird bundesweit weiter ausgerollt. Die Partnerschaft mit Lekkerland ist die größte europäische Convenience-Vereinbarung von bp. Bis 2030 will bp die Zahl der Convenience-Standorte von heute rund 2.450 weltweit auf mehr als 3.500 erhöhen.