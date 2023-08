bp begrüßt deutschlandweit 89 neue Auszubildende und Studierende

Eintauchen in die spannende Welt der Energie: Anfang August starteten 89 junge Menschen ihre Ausbildung bzw. ihr Duales Studium bei bp. Bevor es jedoch an technische, chemische und kaufmännische Fachthemen geht, stand eine gemeinsame Kennenlernfahrt an. Denn der Teamgedanke steht bei bp von Anfang an im Fokus.



Erster Halt: GenoHotel Forsbach in Rösrath bei Köln



Hier startete für die neuen Auszubildenden und Studierenden am 7. August ihre Zeit bei bp. In den ersten fünf Tagen ging es vor allem darum, sich untereinander kennenzulernen, als Team zusammenzuwachsen und einen ersten Überblick über bp als neuen Arbeitgeber zu bekommen. Mit den Raffinerien, dem Tankstellengeschäft, diversen Kraft- und Schmierstoffprodukten sowie E-Mobilitätslösungen gibt es für die Neuankömmlinge in der nächsten Zeit viel zu entdecken.

Vielfältige Ausbildungswege

Genauso vielfältig sind die Ausbildungswege, welche die neuen bp Mitarbeitenden nun einschlagen. Das Energieunternehmen bietet 16 verschiedene Abschlüsse an vier Standorten an. Dieses Jahr werden 33 Nachwuchskräfte in der Zentrale in Bochum und acht am Hauptsitz in Hamburg starten. Für sie stehen kaufmännische Berufsbilder im Fokus. Diese umfassen die Ausbildung für Groß- & Außenhandelsmanagement oder für Digitalisierungsmanagement ebenso wie Bachelor-Studiengänge zu International Management, Marketing & Digitalen Medien oder IT-Engineering. Für die 48 Auszubildenden und Studierenden an den Raffineriestandorten in Gelsenkirchen und Lingen geht es hingegen in eine technische/chemische Richtung. Insbesondere Chemikant:innen sind hier gefragt, aber auch Chemielaborant:innen, Industriemechaniker:innen und Ingenieur:innen für Verfahrenstechnik oder Maschinenbau spielen eine wichtige Rolle in der bp Produktion.