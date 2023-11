Fahrerfahrung macht Lust auf Elektromobilität – neue Studie von Aral Fleet Solutions zeigt Präferenzen rund um E-Mobilität

Die E-Mobilität im Pkw- und Transporter-Segment gewinnt immer mehr an Bedeutung. Aral Fleet Solutions ist den Präferenzen im Flottenmarkt in einer aktuellen Studie nachgegangen.



Für den Weg in eine nachhaltigere Zukunft spielt die Dekarbonisierung der Mobilitätsbranche eine entscheidende Rolle. Ein Ansatz, um den Ausstoß von CO 2 wortwörtlich aus dem Verkehr zu ziehen, ist der Umstieg auf die E-Mobilität. Wichtiges Zugpferd dabei: der Flottenmarkt. Er befindet sich bereits mitten im Veränderungsprozess, wie die neue Studie von Aral Fleet Solutions zeigt. Von den rund 370 befragten Dienstwagenfahrer:innen und 160 Flottenmanager:innen stehen vor allem letztere dem Umstieg positiv gegenüber. Wie die E-Mobilität bewertet wird, hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: Vom Alter der Befragten und von deren persönlicher Fahrerfahrung.

Im Rahmen der Erhebung wurden außerdem die Präferenzen bei der Antriebswahl abgefragt. Das Ergebnis: Zwar gehen 43 Prozent der Flottenmanager:innen davon aus, dass der klassische Verbrenner auch in fünf Jahren noch auf dem Bestellzettel steht, eine Mehrheit von 57 Prozent erwartet jedoch, dass alternative Antriebe wie E-, Hybrid- oder mit Wasserstoff angetriebene Fahrzeuge in fünf Jahren bei den Neuzulassungen überwiegen werden.

„Benziner oder Diesel? Das war für Jahre oder sogar Jahrzehnte die zentrale Frage bei der Auswahl des nächsten Flottenfahrzeugs. Unsere neue Befragung zeigt, dass Flottenmanager:innen und Dienstwagenfahrer:innen jetzt wesentlich differenzierter mit der Frage des passenden Antriebssystems umgehen müssen und werden. Der Anspruch von Aral Fleet Solutions in diesem herausfordernden Umfeld ist ganz klar: Wir wollen unsere Kund:innen dabei unterstützen, die richtigen Entscheidungen im Kraftstoffmix zu treffen und so dauerhaft konkurrenz- und zukunftsfähig zu bleiben. Dafür liefert die neue Erhebung wertvolle Informationen“, sagt Michael Brell, Senior Sales Manager bei Aral Fleet Solutions.

Mit mehr als 1800 Ladepunkten an rund 270 Standorten betreibt Aral pulse derzeit eines der größten Ultraschnell-Ladenetze in Deutschland. Dank einer Ladeleistung von bis zu 300 kW können Fahrzeuge abhängig von ihrer technischen Ausstattung eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern nachladen – und das in gerade einmal zehn Minuten.

Der deutschlandweite Ausbau des Ladegeschäfts soll auch in den nächsten Monaten und Jahren weitergehen. Aral und bp planen, bis 2025 insgesamt 5.000 Ladepunkten zu installieren. Bis 2030 soll diese Anzahl auf 20.000 Ladepunkte anwachsen. Und auch für das Transportwesen ist gesorgt: Anfang dieses Jahres eröffnete Aral den ersten europäischen Ladekorridor für elektrische Lkw entlang des logistisch wertvollen Rhein-Alpen Korridors. Dadurch unterstützt das Unternehmen die Elektrifizierung des Mittel- bis Schwerlastverkehrs und trägt aktiv zu dessen Dekarbonisierung bei.