bp Flyer 2024: Energie heute und morgen sichern

2.300 Tankstellen, 140 Schifffahrtskunden, 50 belieferte Flughäfen – bp sorgt in Deutschland für Mobilität zu Land, zu Wasser und in der Luft. Der neue Flyer liefert dazu Fakten und Hintergrundinformationen. Sie machen deutlich, was das Unternehmen tut, um die Energieversorgung heute zu sichern und einen neuen Energiemix für morgen aufzubauen.



„Und, nicht oder“ – unter diesem Motto stellte bp im vergangenen Jahr ihre neue Strategie in Deutschland vor und setzt sie seitdem konsequent um. Mit Kraft- und Schmierstoffen sowie Heizöl auf Mineralölbasis deckt das Unternehmen den Energiebedarf von heute. Gleichzeitig investiert bp in CO2-ärmere Energieträger – wie Offshore-Wind, Wasserstoff oder Biokraftstoffe.



Raffinerien sichern Versorgung mit Mineralölprodukten Der neue Flyer untermauert, wie die rund 4.000 Mitarbeitenden an sechs Standorten in Deutschland die beiden Strategiepfeiler tagtäglich umsetzen. Dabei läuft die Herstellung heute wichtiger Produkte parallel zur Entwicklung neuer Lösungen. So betreibt bp das zweitgrößte Raffineriesystem Deutschlands mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von über 17 Mio. Tonnen Rohöl. Daraus

entstehen an den Raffineriestandorten Diesel und Benzin sowie Vorprodukte für die chemische Industrie. Gleichzeitig werden in der Raffinerie in Lingen bereits seit 2019 durch das sogenannte „Co Processing“-Verfahren emissionsärmere Biokraftstoffe hergestellt. Der Standort arbeitet zudem an einer zukünftigen Versorgung mit grünem Wasserstoff.