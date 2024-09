Ein neues Kapitel beginnt – Ausbildungs- und Studienstart bei bp

Wenn der Schulabschluss näher rückt, stellt sich für viele junge Menschen die Frage, wie es danach weitergehen soll. Rund 100 von ihnen haben sich in diesem Jahr für einen Berufseinstieg bei bp in Bochum, Gelsenkirchen, Hamburg oder Lingen entschieden und möchten uns bei unserer Transformation zum integrierten Energieunternehmen in Deutschland unterstützen. Im Rahmen einer Einführungswoche Ende August haben die Auszubildenden und dual Studierenden ihre Kolleg:innen und ihren neuen Arbeitgeber näher kennengelernt.



Teamwork und offene Kommunikation sind Garanten für eine gute Zusammenarbeit und bei bp gelebte Praxis. Daher stand auch das Einführungsseminar ganz im Zeichen des Kennenlernens und der Kooperation. Neben dem theoretischen Verständnis für bp und den Aufgabenbereich sowie den Grundladen von Zusammenarbeit und Teamwork, lag der Fokus vor allem auf der praktischen Anwendung, um das Gelernte direkt zu verarbeiten und auszuprobieren. Beispielsweise wurde von den verschiedenen Gruppen jeweils eine Seifenkiste gebaut. Ziel war es, diese möglichst gleich aussehen zu lassen, ohne dass die Teilnehmenden die der anderen Teams sehen konnten. Eine gute Kommunikation war dabei das A und O.

Ein besonderes Highlight wartete in diesem Jahr am Ende der Woche auf die Neuzugänge: Für die Flucht aus einem Escape Room blieben ihnen nur zweieinhalb Stunden, um in Kleingruppen 15 verschiedene Aufgaben zu knacken. Das schweißt zusammen, während die Aussicht auf den anschließenden Grillabend in gemütlicher Runde zusätzlich anspornte und ein gebührender Abschluss für die ersten Tage im Unternehmen war.

Ein spannender Entwicklungspfad



Wie bereits in den Jahren zuvor konnte bp auch 2024 alle ausgeschriebenen Ausbildungs- und Studienplätze sehr gut besetzen. In der Zentrale in Bochum starteten diesen August insgesamt 41 und am Hauptsitz in Hamburg sieben junge Menschen in kaufmännisch orientierte Berufsbilder. Die Raffinerien Gelsenkirchen und Lingen dürfen 34 bzw. 16 neue Kolleg:innen begrüßen und in den kommenden Monaten in technische sowie chemische Aufgabenfelder einführen.