BDI Klimakongress 2024

Der Industriestandort Deutschland befindet sich in einem umfassenden Wandel und steht in diesem Zuge großen strukturellen Herausforderungen gegenüber: Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit fehlt es an Antrieb, Innovation und Infrastruktur müssen stärker gefördert werden. Gleichzeitig erfordert der Klimawandel zusätzliche Anstrengungen, um nachhaltigere Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, die sowohl ökologische als auch ökonomische Ziele vereinen. Auf dem BDI-Klimakongress sprach der Vorstandsvorsitzende der BP Europa SE, Patrick Wendeler, unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck darüber, was es nun braucht, um diese Hürden zu überwinden und das Ziel einer zukunftsfähigen Wirtschaft zu erreichen.

„Vom Abstrakten ins Konkrete. Wie kommen wir in Zeiten hohen Veränderungsdrucks von Strategien zu Geschäftsmodellen?” – so lautete die Fragestellung des Panels, an dem neben Patrick Wendeler und Bundeswirtschaftsminister Habeck auch Tim Meyerjürgens, COO des Netzbetreibers TenneT, und Dr. Sopna Sury, COO Hydrogen der RWE Generation SE, teilnahmen. Ein Schwerpunkt der Diskussion: die passenden Rahmenbedingungen. Eine politische Überregulierung sei hierzulande an vielen Stellen spürbar, beispielsweise bei der Versorgungsauflage für Tankstellen, berichtete Wendeler. Diese verpflichte große Tankstellenbetreiber ab 2028 dazu, mindestens einen öffentlich zugänglichen Schnellladepunkt an jeder Station anzubieten. Die Wirtschaftlichkeit spiele hierbei keine primäre Rolle, sei für Unternehmen aber in allen Bereichen essenziell. Nach Wendelers Ansicht muss eine Regulatorik, die Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit stärken möchte, dies jedoch abbilden und Projekte mit Renditeaussichten fördern, um weitere Investitionen zu ermöglichen.

Er plädiert: „Wir brauchen einen Bürokratieabbau – damit wir Innovationen schneller auf den Markt bringen und die Produktion effektiv skalieren können. Das erhöht die Planungssicherheit, macht Investitionen attraktiv und sorgt dafür, dass das Geld auch dort angelangt, wo es hinsoll: zu den Entwicklungen und Innovationen.“

Lerneffekte nutzen Bundeswirtschaftsminister Habeck verdeutlichte in der Diskussion, welchen Krisen Politik und Wirtschaft gegenüberstehen. Neben dem globalen Klimawandel benannte er auch die wirtschaftliche Lage in Deutschland, die viele Unternehmen dazu veranlasse, gesetzte Klimaziele vorläufig hintenanzustellen. Für bp ist die nachhaltige Transformation jedoch nicht eingleisig, sondern umfasst viele Pfade und Zwischenziele. Wichtig ist aus Sicht des Unternehmens, aus den gemachten Erfahrungen zu lernen und Strategien anzupassen, anstatt unnachgiebig an ihnen festzuhalten.