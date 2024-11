Aral pulse eröffnet ersten reinen Ladepark

Starke Partner und eine weitere Premiere

Das Projekt im Mönchengladbacher Nordpark ist Ergebnis mehrerer Kooperationen. Der Ladepark wurde in einer Partnerschaft zwischen Aral pulse und der PPG Nordpark, einem Gemeinschaftsunternehmen der Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach und Borussia Mönchengladbach, realisiert. Die Trafo-Station zur Netzanbindung des Ladeparks wurde von Siemens Smart Infrastructure geliefert. Ein weiterer Partner vor Ort ist REWE To Go. Auch sein neues Smart-Shop-Konzept feiert hier Premiere: In dem 54 Quadratmeter großen, unbemannten Shop können Ladepark-Nutzer:innen, Anwohner:innen und weitere Kund:innen rund um die Uhr einkaufen oder die Ladezeit für ein Heißgetränk oder Snacks nutzen.