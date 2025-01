Aral pulse Umsetzungsbarometer

Die Elektromobilität ist ein unverzichtbares Element der deutschen Klimaschutzstrategie für den Verkehrssektor. Jedoch verdeutlichen die Reduzierung des Zielwerts von 15 auf 13,8 Millionen E-Autos bis 2030 und der aktuelle Rückgang der Absatzzahlen die Dringlichkeit politischer Unterstützung und effektiver Anreize.

Eine robuste Ladeinfrastruktur, die eine flächendeckende Versorgung sicherstellt, ist essenziell für die Akzeptanz und den langfristigen Erfolg der Elektromobilität. Dass es bei deren Ausbau an vielen Stellen noch hakt, belegt einmal mehr das Umsetzungsbarometer „Deutschland im Ladecheck“, das Aral pulse, die E-Mobilitätsmarke von Aral und Teil von bp, kürzlich vorgelegt hat. „Wir wollen mit dem Umsetzungsbarometer der Politik auf den Zahn fühlen und daran erinnern, wie der Stand beim Aufbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland ist“, so Aral Vorstand Alexander Junge.

Insbesondere die bundesweit uneinheitlichen Genehmigungsverfahren für Trafostationen und unterschiedliche technische Anforderungen des jeweiligen Netzbetreibers sowie zahlreiche weitere Schwierigkeiten bei der Realisierung der Netzanschlüsse stellen zentrale Hürden für den Ladeinfrastrukturausbau dar. Hinzu kommt, dass der Blick auf zukünftige Bedarfe zumeist fehlt und nötige Vorlaufzeiten, beispielsweise für Hochspannungsnetzanschlüsse für die Ladeinfrastruktur schwerer Nutzfahrzeuge, nicht vorausschauend eingeplant werden.

Um diese und weitere Hindernisse zu überwinden, sind eine Reihe von Maßnahmen erforderlich. Dazu gehört unter anderem die Einführung einer bundesweit einheitlichen Baugenehmigungsregelung für Trafostationen, die grundsätzlich eine Genehmigungsfreiheit ohne Maßbeschränkungen und Zusatzkriterien beinhaltet. Außerdem sollte der Gesetzgeber schnellstmöglich eine verpflichtende Digitalisierung und Standardisierung der Genehmigungs- und Netzanschlussprozesse bundesweit forcieren.