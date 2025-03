Frauen in der Raffinerie: Drei Geschichten zeigen den Wandel

In vielen Teilen des Lebens schreitet die Gleichberechtigung voran. Doch das Ungleichgewicht in manchen Berufsfeldern nimmt nur langsam ab. So entscheiden sich heute Frauen nach wie vor seltener für einen technischen Studiengang. Laut statistischem Bundesamt wählen Studentinnen EU-weit immer noch eher eine soziale als eine technische Studienrichtung.

Als die Leiterin der bp Raffinerie in Lingen, Paula Wilson, sich 1992 für ein Ingenieursstudium entschied, waren es noch weniger. In der Schule hatte man ihr als Frau eher zu einem Job im Catering oder Gastgewerbe geraten. Doch ihr Vater brachte sie auf die Idee, Ingenieurin zu werden. Ab da war sie oftmals die einzige Frau in ihrem Studien- und Berufsumfeld. Bei ihrer ersten beruflichen Station in der Stahlindustrie waren nicht mal Frauentoiletten vorhanden. Sie musste sich deshalb nicht nur fachlich immer wieder behaupten, sondern sich zusätzlich in einem männerdominierten Umfeld zurechtfinden. Früh fing sie an, sich anzupassen: „Ich habe mein Verhalten geändert, mich für Männerthemen interessiert und auch meine Ausdrucksweise geändert“, berichtet Paula Wilson. „Für mich war das damals normal. Aber ich würde mir wünschen, dass es heute für Frauen anders ist.“

Auch in späteren Karrierestationen in verschiedenen Industrieunternehmen war sie immer wieder die einzige Frau im Team. „Oft reagierten Kollegen überrascht, wenn ich mich und meine Rolle vorgestellt habe“, berichtet sie. Doch irgendwann hat sich das gewandelt. „Erst als ich mit anderen Frauen im Führungsteam gearbeitet habe, ist mir klar geworden, welchen Unterschied das für die Kultur macht. Wir brauchen unbedingt Netzwerke, die Frauen stärken und mit an den Tisch bringen“, sagt sie. Seit 2023 ist Paula Wilson Raffinerieleiterin in Lingen. In dieser Rolle liegt es ihr am Herzen, dass Frauen und alle anderen eine Kultur vorfinden, in der sie sie selbst sein können. Dieses Anliegen verfolgt bp bereits seit vielen Jahren.