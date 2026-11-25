Heißer Dampf gegen eisige Temperaturen
Eine der wichtigsten Aufgaben: die Begleitheizungen kontrollieren. Ein Großteil der Rohrleitungen in der Raffinerie Lingen ist isoliert, mit Dämmwolle und Blechen gedämmt und mit sogenannten Begleitheizungen ausgestattet. Sie laufen entlang der Leitungen, sind überwiegend mit Dampf beheizt und wärmen die Rohre. Für die Heizungen ist es besonders wichtig, dass die Kondensomaten funktionieren. Diese Regelarmaturen, von denen es im Werk Tausende gibt, müssen rund 120 °C heiß sein. Nur dann funktionieren sie ordnungsgemäß. Wo man früher noch per Hand erfühlen musste, ob die Kondensomaten funktionieren, helfen heute Wärmebildkameras. Damit prüfen die Mitarbeitenden ganze Blöcke der Regelarmaturen auf einen Blick. „Oft können die Kolleg:innen die Kondensomaten direkt vor Ort reparieren, manchmal müssen sie aber auch ausgetauscht werden“, erklärt Frank Bünker, Produktionsingenieur in der Raffinerie Lingen.
Mit Wärmebildkameras prüfen die bp Mitarbeitenden die Temperatur der Kondensomaten. Hier sieht man, dass der dritte Kondensomat von rechts nicht heiß ...
Checkliste gegen den Frost
Um den Mitarbeitenden einen besseren Überblick über die vielen Aufgaben im Herbst und Winter zu geben, gibt es in Lingen eine „Winterisierungs“-App. Die App startete 2025 im Probelauf und kann 2026 von allen Anlagenführer:innen der Raffinerie aufgerufen werden, entweder über einen PC oder ein Handy. „Früher haben wir ganze Kladden mit Anweisungen an die Mannschaften gegeben. Mit der App haben die Kolleg:innen jetzt eine digitale Checkliste an der Hand. Dort können sie abhaken, was sie erledigt haben, und Auffälligkeiten direkt melden. Die jeweiligen Verantwortlichen haben so auf einen Klick einen aktuellen Stand der Arbeiten zur Hand“, sagt Andreas Fühner, Operations Excellence Superintendent in der Raffinerie Lingen, der die App mit eingeführt hat. Die Checklisten basieren auf den gesammelten Erfahrungen der letzten Jahrzehnte.
Neben den laufenden Kontrollen auf Winterfestigkeit der Raffinerie müssen die Mitarbeitenden in Lingen jetzt auch Salz bestellen und Schneeschieber kontrollieren. Denn alle Wege auf dem Gelände, die nicht befahren werden dürfen, werden händisch geräumt und gestreut, sobald der erste Schnee fällt. Übrigens bleibt nicht nur die Raffinerie im Winter warm: „Auch bei strengem Frost muss die Mannschaft im Feld gut vor der Kälte geschützt arbeiten können. Dafür gibt es am Standort einen gut ausgestatteten Katalog für persönliche Schutzausrüstung (PSA), aus dem sich auch Kälteschutz auswählen lässt“, sagt Frank Bünker.
Seit 1953 verarbeiten wir im Emsland Rohöl zu Kraftstoffen, Kerosin, leichtem Heizöl und Chemieprodukten.
Hier liefern wir Ihnen einige wichtige und aktuelle Kennzahlen der bp in Lingen im Überblick.
Ob Kraftstoffe für Verkehrsmittel oder Energieträger für die Industrie – viele Wertschöpfungsketten beginnen in einer Raffinerie.