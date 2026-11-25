Draußen wird es langsam kälter, die Sommerreifen sind gegen Winterreifen getauscht, dünne Jacken gegen Mäntel und der oder die eine oder andere macht den Garten winterfest. Im November beginnt auch in Raffinerien die Zeit, die Anlagen auf den Winter vorzubereiten. Wie das funktioniert und wie seit Neuestem eine „Winterisierungs“-App dabei unterstützt, zeigen uns zwei bp Kollegen aus unserer Raffinerie in Lingen.

Durch die kilometerlangen Rohrleitungen in der Raffinerie Lingen fließen nicht nur Benzin, Diesel und Gas, sondern auch viele Dampfsorten und Wasser. Und die müssen warm bleiben. Denn wenn die Außentemperaturen sinken, können Kraftstoffe in den Leitungen einstocken und Wasser einfrieren. Das kann den Durchfluss stören und im schlimmsten Fall zu Frostschäden und geplatzten Leitungen führen. Um das zu verhindern, sind die rund 300 Schichtmitarbeitenden in Lingen ab sofort regelmäßig auf dem etwa hundert Fußballfelder großen Gelände unterwegs, kontrollieren und sichern die Anlagen gegen Frost.

Heißer Dampf gegen eisige Temperaturen Eine der wichtigsten Aufgaben: die Begleitheizungen kontrollieren. Ein Großteil der Rohrleitungen in der Raffinerie Lingen ist isoliert, mit Dämmwolle und Blechen gedämmt und mit sogenannten Begleitheizungen ausgestattet. Sie laufen entlang der Leitungen, sind überwiegend mit Dampf beheizt und wärmen die Rohre. Für die Heizungen ist es besonders wichtig, dass die Kondensomaten funktionieren. Diese Regelarmaturen, von denen es im Werk Tausende gibt, müssen rund 120 °C heiß sein. Nur dann funktionieren sie ordnungsgemäß. Wo man früher noch per Hand erfühlen musste, ob die Kondensomaten funktionieren, helfen heute Wärmebildkameras. Damit prüfen die Mitarbeitenden ganze Blöcke der Regelarmaturen auf einen Blick. „Oft können die Kolleg:innen die Kondensomaten direkt vor Ort reparieren, manchmal müssen sie aber auch ausgetauscht werden“, erklärt Frank Bünker, Produktionsingenieur in der Raffinerie Lingen.

In den Vollbildmodus wechseln Mit Wärmebildkameras prüfen die bp Mitarbeitenden die Temperatur der Kondensomaten. Hier sieht man, dass der dritte Kondensomat von rechts nicht heiß ...

Die wenigen Leitungen, die nicht beheizt sind, zum Beispiel Leitungen für Hydranten- und Spritzwasser, bleiben bis Ende März abgedreht und werden nur bei Bedarf in Betrieb genommen. Zudem werden viele Leitungen im Winter regelmäßig durchgespült, damit sie nicht einfrieren. Genaue Anweisungen und Temperaturgrenzen zeigen, wann was zu spülen ist.