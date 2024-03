Bewegte Vergangenheit, Energie für die Zukunft – Aral feiert 100-jähriges Markenjubiläum

Im Frühjahr 1924 leistete der Chemiker Walter Ostwald echte Pionierarbeit: Er war maßgeblich an der Entwicklung des weltweit ersten Super-Kraftstoffs aus einem Benzol-Benzin-Gemisch beteiligt. Die Anfangsbuchstaben der beiden Hauptkomponenten Aromaten und Aliphaten bilden bis heute den Namen einer der traditionsreichsten und bekanntesten Marken Deutschlands: Aral.



Mit der Geburtsstunde von Aral vor 100 Jahren fiel auch der Startschuss für die Erfolgsgeschichte ihres hochwertigen Markenkraftstoffs. Denn der neue Super-Kraftstoff war nicht nur der weltweit erste seiner Art, sondern garantierte dank der strengen Normung zudem eine gleichbleibende Qualität. Eine wichtige Errungenschaft in der Geschichte der Mobilität, die sich seither stetig weiterentwickelt. Das gilt auch für Aral: Heute ist bps Tankstellenmarke mit rund 2.400 Tankstellen der größte Anbieter in Deutschland und zudem Vorreiter im Bereich der öffentlich zugänglichen Ultraschnell-Ladeinfrastruktur.



Mehr als nur tanken



Seit jeher verfolgt Aral die Mission, Mobilität für alle einfach zu machen. Dazu setzt das Unternehmen vor allem auf Innovationsgeist und Veränderungswillen. So sind die letzten 100 Jahre geprägt von zahlreichen Meilensteinen, angefangen von der ersten Ost-West-Atlantik-Überquerung mit einem Flugzeug, das mit Benzol-Kraftstoff betankt wurde, über die Einführung bleifreier Kraftstoffe bis hin zu CO2-ärmeren Futura-Kraftstoffen sowie dem Ausbau des E-Ladenetzes. Immer im Blick: die Bedürfnisse der Kund:innen. Ging es früher lediglich ums Volltanken mit Benzin oder Diesel, bietet die Tankstelle von heute eine große Vielfalt an Qualitätskraftstoffen, Lademöglichkeiten und einem breiten Convenience-Angebot aus Getränken, frischen Lebensmitteln und Snacks.





Vor 100 Jahren erfanden wir den ersten Super-Kraftstoff der Welt, heute erfinden wir die Tankstelle von morgen. Wir glauben an die Zukunft der Tankstelle als Drehscheibe der Mobilität. Deshalb haben wir frühzeitig damit begonnen, in den Ausbau unserer REWE To Go-Shops, unseres Ultraschnell-Ladenetzes und die Erweiterung des Kraftstoffangebotes zu investieren. Achim Bothe, Vorstandsvorsitzender der Aral AG

Ultraschnell in die Zukunft

Einen besonders hohen Stellenwert nimmt für Aral die Mobilitätswende ein, die das Unternehmen mit seiner E-Mobilitätsmarke Aral pulse weiter vorantreiben will. Aktuell umfasst das Ladenetz mehr als 2.000 Ladepunkte. Bis 2025 soll es auf 5.000 und bis 2030 auf bis zu 20.000 Ladepunkte anwachsen. Im vergangenen Jahr wurde Aral pulse im Connect Ladenetztest 2023 sogar zum besten Schnellladenetzanbieter in Deutschland gekürt. In Zukunft sind zusätzlich Batteriewechselstationen oder ein Netz von Mobility Hubs mit ultraschnellen Ladeangeboten denkbar. Auch jenseits der Elektromobilität folgt Aral seinem Innovationsgeist und forscht an neuen Energieangeboten wie Bio-CNG, Wasserstoff und erneuerbarem Diesel aus Speise- und Altölen. Ein Schwerpunkt für bps Tankstellenmarke bleibt dabei das breite Kraftstoffangebot inklusive solcher für Verbrennungsmotoren. Und, nicht oder lautet daher die Devise, die die Versorgungssicherheit für alle Menschen gewährleisten soll, während Aral in neue Geschäftsfelder investiert. Denn auf eines können sich die Aral Kund:innen laut Achim Bothe auch in den nächsten 100 Jahren verlassen: „Aral ist an der Seite der mobilen Menschen und versorgt sie und ihre Fahrzeuge mit der nötigen Energie.“