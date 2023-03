Kurs auf Transformation: Wie bp die Dekarbonisierung der Schifffahrt unterstützt

Die Schifffahrt ist für die globale Wirtschaft ein wichtiges Rückgrat. Auf ihrem Kurs hin zu einer emissionsärmeren Zukunft will bp sie unterstützen und testet dazu eine Reihe neuer Technologien und Kraftstoffarten.

Am heutigen Weltschifffahrtstag richtet sich der Blick auf die Bedeutung der Seeschifffahrt. Jeden Tag kreuzen Tausende von Schiffen durch die Weltmeere und transportieren rund 90 Prozent der global gehandelten Waren. Auch zwei Drittel der Waren aus Deutschland verlassen das Land über den Seeweg. In den nächsten Jahren steht die Branche vor der Herausforderung, ihre Transformation hin zu NetZero voranzutreiben.



Gemeinsam Richtung NetZero

Für knapp drei Prozent der globalen Emissionen ist die Schifffahrt verantwortlich. Diese Emissionen zugunsten des Klimaschutzes zu reduzieren, ist auch für bp ein wichtiges Anliegen. Denn um selbst das Ziel zu erreichen, bis 2050 oder früher ein NetZero-Unternehmen zu werden, ist das Energieunternehmen auf einen emissionsärmeren Transport auf dem Wasser angewiesen. Täglich sind rund 300 Schiffe für bp im Einsatz. Deshalb unterstützt das Unternehmen die Schifffahrt mit seiner Expertise.

Mehr Effizienz für die Schifffahrt

bp hat dazu sechs Ansatzpunkte identifiziert. Die ersten drei zahlen auf Energieeffizienz ein: Ein fortschrittliches Leistungsmanagementsystem (1) in Kombination mit hochentwickelten Sensoren (2) und an Magnetbändern befestigten Drop Kameras (3) zur Überwachung des Rumpfes stellt eine optimale Überwachung sicher. Echtzeitinformationen über den Kraftstoffverbrauch und die Kontrollsysteme des Schiffes werden gesammelt und an Land von einem Leistungsmanagementsystem ausgewertet. Die technischen Erkenntnisse helfen der Besatzung an Bord, energieeffiziente Entscheidungen zu treffen. Bereits 19 Schiffe, die für die bp Shipping im Einsatz sind, haben mittlerweile Sensoren, Kameras oder entsprechendes Equipment zur Datensammlung an Bord.

Biokraftstoffe - Drop-in Lösungen im Test