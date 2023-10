Die Rückkehr zum Mond – Castrol unterstützt Weltraummission

Zu Land, zu Wasser, in der Luft – und im All: Die Produkte von Castrol, der Schmierstoffmarke von bp, sind nicht nur auf der Erde gefragt, sondern auch im Weltraum. Als Programmpartner im Projekt „To the Moon to Stay“ des Massachusetts Institute of Technology hilft Castrol dabei, eine erneute Mondlandung zu realisieren.



Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) will den extremen Bedingungen auf der Mondoberfläche trotzen und gemeinsam mit Castrol und weiteren Programmpartner:innen die Rückkehr der Menschheit zum Mond neu planen. Ein Teil des Projektes „To the Moon to Stay“ ist das Programm AstroAnt Payload des MIT Media Labs, dem sich Castrol nun angeschlossen hat. Darin wird Castrol für die Mission benötigte Roboter mit weltraumtauglichen Schmierstoffen ausstatten.

Schmierstoffe für Miniaturroboter

AstroAnts sind Minitaturroboter, die speziell für den Einsatz im All konzipiert wurden. Ihre Aufgaben: Außenflächen von Raumfahrzeugen, Rovern oder Landern inspizieren und Diagnosedaten sammeln, um damit Operationen im Weltraum zu überwachen. Mithilfe der von Castrol entwickelten Schmierstoffe sollen die Robotermotoren den unwirtlichen Bedingungen auf dem Mond standhalten. Ein Ziel des Programms ist es, die Weltraumtauglichkeit der Schmierstoffe im realen Umfeld zu testen. Dazu wird ein AstroAnt mithilfe von Magneträdern auf der Oberfläche des Lunar Outpost MAPP Rover arbeiten und Temperaturmessungen vornehmen. „Der Erfolg von autonomen Maschinen wie AstroAnt wird entscheidend für die Fernwartung sein, die in Umgebungen durchgeführt wird, in denen eine Reparatur oder ein Ausfall keine Option ist", erklärt Michelle Jou, CEO von Castrol. Die Schmierstofftests sollen daher helfen, in Zukunft weitere Mondlandungen zu ermöglichen

Das Sonnensystem entdecken

Castrol Schmierstoffe fliegen damit jedoch nicht das erste Mal ins All. Auch für Marsmissionen hat Castrol spezielle temperaturresistente Fette und Öle entwickelt, die aktuell dafür sorgen, dass die Präzisionsinstrumente des Perseverance-Rovers, der seit Februar 2021 auf dem Mars unterwegs ist, einwandfrei funktionieren. Bereits 2012 hat der Schmierstoffexperte die Marsmission des NASA-Rover Curiosity unterstützt, der ebenfalls noch im Einsatz ist. Die erste Reise von Castrol Produkten in den Weltraum liegt aber noch viel länger zurück: „Wir bei Castrol sind auf dem Weg der Veränderung. Wir sind seit über 65 Jahren in der Raumfahrtindustrie involviert, einschließlich vieler der bahnbrechenden Apollo-Missionen“, so Michelle Jou. Die jetzige Mission ist ein weiterer Schritt, die Weltraumforschung voranzutreiben und neue Erkenntnisse über unser Sonnensystem und seine Himmelskörper zu sammeln.