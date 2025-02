Agora Energiewende veröffentlicht Impulspapier „Klimaneutralität 2050“

Die Denkfabrik Agora Energiewende, die Stiftung 2° und Roland Berger haben im Austausch mit bp und 16 anderen Industrieunternehmen zwölf Handlungsempfehlungen an die Politik verfasst.

Die deutsche Industrie droht im Rennen, um die Technologieführerschaft beim Klimaschutz den Anschluss zu verlieren. Noch immer fehlen verlässliche politische Rahmenbedingungen, um in großem Maßstab in klimaneutrale Technologien zu investieren, so das Ergebnis der Diskussion.

Im Dialog mit den Industrieunternehmen hat Agora Energiewende zwölf konkret anzustrebende Maßnahmen für die deutsche Politik formuliert.

Eine zentrale Forderung ist beispielsweise den Aufbau einer nationalen und europäischen Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben. Die EU und auch Deutschland haben Wasserstoffstrategien vorgelegt, die nun schnell in konkrete Regularien und Instrumente umgewandelt werden müssen. Gleichzeitig sind langfristig wettbewerbsfähige Strompreise, der Ausgleich von Mehrkosten von klimaneutralen Schlüsseltechnologien oder sogenannte Carbon Contracts for Difference bis hin zu Abnahmegarantien für klimaneutrale Produkte, etwa bei öffentlichen Bauvorhaben, von hoher Bedeutung.

Die ganze Pressemeldung und den Download-Link zu den zwölf Handlungsempfehlungen finden Sie auf Agora Energiewende.